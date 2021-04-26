Пензенцы вспомнили подвиг ликвидаторов аварии на ЧАЭС

26.04.2021 | 19:44

Черная метка на теле планеты. Чернобыль - место, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Ровно 35 лет назад весь мир содрогнулся. На атомной электростанции в городе Припяти произошел взрыв, а после - пожар на четвертом энергоблоке.

На устранение последствий аварии из Пензенской области в зону отчуждения отправилось 2 000 солдат. Среди них был Александр Шнейдер. Он до сих пор помнит день, когда узнал, где ему предстоит нести службу. Говорит, что отказаться даже не было мысли.

«А мы не понимали, что страшно. Молодые. Во рту как-то поначалу была сладость, радиация, пыль там... А потом ничего, быстренько делали свою работу - кто туда выезжал, кто на могильники, везде по-разному», - рассказал ликвидатор аварии на ЧАЭС Александр Шнейдер.

Теперь в живых осталось всего 972 пензенца, которые 35 лет назад спасли мир. Некоторые из них пришли к мемориалу жертв радиационных катастроф, чтобы вспомнить те страшные события и почтить память товарищей.

«Все, кто в Чернобыле работали, без исключения, работали не за деньги, не озираясь по сторонам, как их отметят. Просто делали свою работу», - подчеркнул председатель областного отделения организации «Союз «Чернобыль» России» Анатолий Алексютин.

«Такая трагедия затронула и мою семью, моего дядю, участника ликвидации аварии. В том числе послужила тому, что я связал свой жизненный путь с МЧС России», - отметил начальник отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Енютин.

Мирный атом, который был призван служить во благо человечества, стал неконтролируемым монстром, убивающим все вокруг. Невероятными усилиями тысяч ликвидаторов удалось не допустить масштабной экологической катастрофы.

В память о героях в сквере на улице 8 Марта чиновники посадили деревья.