Общество

В Пензенском госархиве открылась выставка документов-уникумов

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В Государственном архиве Пензенской области открылась выставка, где представлены уникальные документы, вернее, копии оригиналов, хранящихся в этом учреждении. Она посвящена Году культурного наследия, объявленному в России. В экспозицию включили материалы о В. Г. Белинском, П. А. Столыпине, И. И. Лажечникове, Н. Е. Салтыкове-Щедрине, А. Б. Мариенгофе, А. И. Куприне, И. И. Мозжухине и не только.

«Писатель Роман Борисович Гуль, документы которого тоже находятся у нас на хранении, - с ним связана интересная история. Его племянник, проживающий во Франции, Мишель Гуль прислал в архив письмо с просьбой уточнить место рождения Романа Борисовича», - рассказала начальник отдела ГАПО Светлана Петрина.

В метрической книге Рождественской церкви была найдена запись, согласно которой Роман Гуль - пензенец. В знак благодарности его племянник передал в Пензенский госархив копии семейных фотографий.

На другом стенде - черно-белые снимки Анатолия Мариенгофа - друга Сергея Есенина.

«Он окончил Пономаревскую гимназию в Пензе, отсюда был призван на фронт в Первую мировую войну, и именно здесь вышел первый сборник имажинистов. Он считался основателем этого поэтического течения», - пояснила Светлана Петрина.

Экспозиция передвижная, стенды планируют размещать в городских библиотеках и в учреждениях образования.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

есть там документ, что попы САМИ передали храмик на Советской площади?

Или такие неудобные документы давно уничтожены

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