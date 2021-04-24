Пензенские росгвардейцы стали лучшими стрелками округа

24.04.2021 | 17:30

Пензенские росгвардейцы признаны лучшими стрелками в Приволжском федеральном округе. Двухдневные состязания силовиков завершились в Нижегородской области. В них принимали участие 20 команд, 180 военнослужащих.

Несмотря на серьезную конкуренцию, сотрудники нескольких подразделений Управления Росгвардии по Пензенской области смогли взять золото в общекомандном зачете. Отличную подготовку сурских бойцов отметили и представители других регионов.

«Соревнования - это всегда на нервах, на пределе, но все в равных условиях и побеждает сильнейший», - подчеркнула представитель Управления Росгвардии по Чувашской Республике Елена Гусева.

Стрельба велась из пистолета Макарова, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова.

«Тренировался - уходило по три дня в неделю на протяжении пяти лет», - рассказал представитель Управления Росгвардии по Ульяновской области Максим Чернов.

На втором месте - самарские бойцы, на третьем - силовики Саратовской области. Пензенцы в июне отправятся на чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии России, где поборются за звание лучших в стране.