Общество

В Пензе проложат дорожки в обход восьми школ

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Пензенцам, привыкшим сокращать путь через школьный двор, скоро придется пойти другим путем. Об этом шла речь на встрече главы администрации города Андрея Лузгина с жителями микрорайона Арбеково, состоявшейся вечером в четверг, 22 апреля.

Горожане высказали недовольство ограничением прохода на территории учебных заведений. Одна из женщин пояснила: в школьных дворах есть снаряды для желающих заняться спортом, а по дорожкам удобно гулять мамам с колясками.

«У нас есть антитеррористические требования - во время пребывания детей в школе территория должна быть закрыта. Но наша позиция такова: то, что построено на деньги налогоплательщиков, должно работать все время. Поэтому, когда дети заканчивают учиться, территория школ открыта до позднего вечера, мы не отключаем освещение», - цитирует пресс-служба мэрии Лузгина.

Он отметил, что через дворы некоторых учебных заведений проложен путь на остановки или к другим объектам.

По словам мэра, в этом году рядом с восемью школами обустроят обходные дорожки, по которым можно будет комфортно ходить.

Тему безопасности на территориях учебных заведений ранее обсуждали депутаты Пензенской городской думы. Мнения разделились: одни выступали за открытые дворы, другие заявили, что школьные территории должны быть закрытыми.

В итоге депутаты предложили администрации города поработать над совмещением безопасности учеников и возможности заниматься спортом на школьной территории для желающих.

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Гость||

Когда песок в городе уберут?

Гость||

Город сразу огородите забором в целях антитеррористических мероприятий!!! Самим- то не смешно от собственных речей???

Гость||

Гость писал(a):

Город сразу огородите забором в целях антитеррористических мероприятий!!! Самим- то не смешно от собственных речей???
посмеешься потом, когда тебя каснется

Гость||

Гость писал(a):

Город сразу огородите забором в целях антитеррористических мероприятий!!!
заречный обнесен! Помогло? одни лоси и наркоманы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому, когда дети заканчивают учиться, территория школ открыта до позднего вечера, мы не отключаем освещение», - цитирует пресс-служба мэрии Лузгина.
А почему бы так же не сделать на территориях д/садов-там в уютных беседках, построенных на деньги налогоплательщиков, могла бы собираться молодежь

И ещё вопрос- кто должен убирать школьные двора после прогулок местных жителей

Гость||

Гость писал(a):

И ещё вопрос- кто должен убирать школьные двора после прогулок местных жителей
Дворник школы, он в штатном расписание есть, так же как и полы мыть уборщицы, которые также в штатном расписании, а не дети!

Имя: Гость
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