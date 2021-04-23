В Пензе проложат дорожки в обход восьми школ

23.04.2021 | 11:04

Пензенцам, привыкшим сокращать путь через школьный двор, скоро придется пойти другим путем. Об этом шла речь на встрече главы администрации города Андрея Лузгина с жителями микрорайона Арбеково, состоявшейся вечером в четверг, 22 апреля.

Горожане высказали недовольство ограничением прохода на территории учебных заведений. Одна из женщин пояснила: в школьных дворах есть снаряды для желающих заняться спортом, а по дорожкам удобно гулять мамам с колясками.

«У нас есть антитеррористические требования - во время пребывания детей в школе территория должна быть закрыта. Но наша позиция такова: то, что построено на деньги налогоплательщиков, должно работать все время. Поэтому, когда дети заканчивают учиться, территория школ открыта до позднего вечера, мы не отключаем освещение», - цитирует пресс-служба мэрии Лузгина.

Он отметил, что через дворы некоторых учебных заведений проложен путь на остановки или к другим объектам.

По словам мэра, в этом году рядом с восемью школами обустроят обходные дорожки, по которым можно будет комфортно ходить.

Тему безопасности на территориях учебных заведений ранее обсуждали депутаты Пензенской городской думы. Мнения разделились: одни выступали за открытые дворы, другие заявили, что школьные территории должны быть закрытыми.

В итоге депутаты предложили администрации города поработать над совмещением безопасности учеников и возможности заниматься спортом на школьной территории для желающих.