Общество

Пензенцам помогли принять участие в голосовании за почетное звание

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Продолжается активное голосование за присвоение Пензе почетного звания «Город трудовой доблести», стартовавшее 6 апреля.

Представитель 14-го избирательного округа Николай Кузяков совместно с советом общественности помог жителям пожилого возраста внести свой вклад и поучаствовать в голосовании.

Горожане пришли в фойе театра юного зрителя, при необходимости волонтеры молодежки ОНФ консультировали их по процессу голосования с личного телефона.

Каждый житель города может внести свою лепту, приняв участие в электронном сборе подписей за присвоение Пензе нового статуса. Сделать это можно до 30 апреля на сайте penza-gtd.er.ru и в местах работы точек сбора подписей на базе торговых центров «Гостиный двор», «Сан и Март», «Красные холмы», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Суворовский» и «Пассаж».

Мобильные пункты работают с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00. Отдать свой голос могут горожане старше 14 лет. По состоянию на 23 апреля это сделали уже более 52,5 тысячи человек.

Если областной центр удостоится звания «Город трудовой доблести», в нем установят стелу с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении статуса. Так трудовой подвиг Пензы будет официально признан и увековечен.

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