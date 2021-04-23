Общество

Озвучено число школьников и детсадовцев, больных COVID-19

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По состоянию на пятницу, 23 апреля, в Пензенской области на карантин по коронавирусной инфкции закрыто 17 классов в 15 школах. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального минобразования.

Учебные заведения расположены в 11 муниципалитетах, в том числе Пензе и Кузнецке. Всего болеет 29 школьников.

Что касается дошколят, то болеет всего 4 ребенка. Из-за этого вынуждены оставаться дома воспитанники 4 групп в 3 детсадах (в Пензе, Бессоновке и Неверкине).

На карантин по ОРВИ закрыт 1 класс в Городищенском районе.

Неделей раньше, 16 апреля, короновирусом болело 25 школьников и 13 воспитанников детских садов. На карантин из-за COVID-19 было закрыто 13 классов в 13 школах и 11 групп, по ОРВИ - 3 класса.

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Источник — фото pixabay.com
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