В регионе посев зерновых планируют завершить к середине мая

22.04.2021 | 19:05

Техника, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения - все необходимое для успешного проведения посевной кампании 2021-го в регионе есть. В области приступили к весенне-полевым работам, в разных районах - по-разному, в зависимости от внешних факторов. В этом году планируют ввести в сельскохозяйственный оборот 31 000 гектаров земли.

«Засеяно по яровым 42,1 тысячи гектаров - это 4% плана. По зерновым и зернобобовым культурам - 34,2 тысячи гектаров - 7% площадей, которые мы планируем под эти культуры засеять в этом году. Планируем, что по зерновым мы к середине мая завершим посевные работы», - рассказал врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Что касается озимых, то почти 60% посеянных осенью культур благополучно перенесли сезон морозов.

«Снега было очень много. Вопрос, куда он делся. Какие данные по влаге в земле?» - поинтересовался врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

«По влаге в земле, к сожалению, данные очень разношерстные. Буквально на территории одного района у нас есть поля с хорошим содержанием влаги в слое, а есть поля с неудовлетворительным», - ответил Роман Калентьев.

По его словам, стоит задуматься о том, какими силами осенью предстоит убирать будущий урожай.

«Нам не хватает техники - по предварительным оценкам это 500 комбайнов, плюс мы регулярно должны где-то 150 комбайнов покупать для обновления существующего парка», - сообщил Роман Калентьев.

Все необходимые расчеты произведены. В ближайшее время их представят в профильные ведомства.