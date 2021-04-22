Пензенцев приглашают на финал акции «Весеннее безумие»

22.04.2021 | 12:00

В Пензе приближается финал акции «Весеннее безумие», которую проводит ТРК «Коллаж». В воскресенье, 25 апреля, жителей и гостей города ждут концертная программа и призы.

Мероприятие начнется в 14:00.

Организаторы акции сообщили, что перед участниками выступит кавер-группа The Brand Band, будут разыгрываться призы от арендаторов, ожидается музыкальный подарок от скрипача Артема Реутова.

Помимо главного приза, нового IPhone 12, ТРК «Коллаж» приготовил подарки от партнеров акции. Это билеты в кино от Zoom Cinema, сертификаты от ресторана «Гамарджоба», на кофе от Barista, в игровое пространство «Легодом», а также от магазинов Sinsay, «Лапоток» и Orby.

Кроме того, гостей праздника порадуют призом от Yamaguchi.

Чтобы принять участие в акции, нужно совершить покупки в магазинах ТРК «Коллаж» на 1 000 рублей и стать победителем.

«Обязательно помните про маски и социальную дистанцию. Их пока еще никто не отменял», - напомнили организаторы мероприятия.