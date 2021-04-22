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Общество

«Пензаэнерго» предупредило об активизации мошенников в регионе

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Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждает жителей Пензенской области об активизации в регионе деятельности коммерческих организаций и отдельных лиц, предлагающих за определенную плату произвести срочную замену ввода в частный жилой дом, то есть электрического провода, по которому энергия поступает от уличной ВЛ 0,4 кВ в помещения.

При этом провод, который предлагают заменить, зачастую по своим техническим характеристикам и работоспособности обновления не требует. Данная работа на действующем оборудовании ставит под угрозу электроснабжение не только конкретного домовладения и даже всей улицы. Кроме этого, «электрики» подвергают опасности себя и жизни обитателей дома.

Так, в течение апреля две женщины и двое мужчин, представлявшиеся контролерами и энергетиками местного РЭС, посетили ряд населенных пунктов Колышлейского района. Они настойчиво предлагали владельцам частных жилых домов заменить существующий у них ввод, выполненный из неизолированного провода, на изолированный.

Особо напористо «разъяснительную работу» о необходимости замены они проводили с людьми пожилого возраста. Договор об оказании услуг, включающий стоимость самого провода, предлагали заключить на месте. Свои услуги «специалисты» оценивали в сумму от 6 800 до 13 000 рублей.

«Это не первый случай, когда жителям региона навязывают услуги по замене электрооборудования. В 2017 и 2019 году одна коммерческая организация предлагала заменить жителям сел и деревень приборы учета и вводы. Тогда людям рассказывали о неких штрафах, которые могут быть наложены, если замену прибора учета не произвести в ближайшее время. Договор заключали по той же схеме, на месте.

Минимальная такса составляла 6 800 рублей. Позже многие жители, попавшиеся на уловку, осознали, что они за большие деньги поменяли исправно работающий прибор учета, да еще и с нарушением правил. В данном апрельском случае с предложениями по замене ввода нарушения также налицо. Первое из них - отсутствие разрешения от ресурсоснабжающей и сбытовой компаний на проведение данных работ», - прокомментировал ситуацию начальник управления безопасности «Пензаэнерго» Александр Гридчин.

Доверив замену ввода представителям сомнительных коммерческих организаций, владельцы жилых домов могут столкнуться со следующими последствиями:

- потеря денежных средств, ведь в большинстве случаев электрооборудование не требует замены, а стоимость услуг самозванцев завышена в несколько раз;

- повреждение домашней сети, выход из строя домашних электрических приборов из-за неправильного подключения. Никто не может гарантировать качество работы, которую выполнили специалисты фирмы, не имеющей соответствующей лицензии;

- возгорание электропроводки и как следствие пожар в доме из-за неправильно выполненного монтажа ПУ или ввода;

- повреждение или срыв установленных на счетчике контрольных пломб, что является основанием для составления контролерами ресурсоснабжающей организации акта о безучетном потреблении электроэнергии и выставления потребителю доначисления с последующим направлением материалов по выявленному факту в органы полиции для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ;

- поражение электрическим током. Замену ввода у потребителей в населенных пунктах Колышлейского района горе-электрики проводили на уличных линиях, находящихся под напряжением, что существенно повышает риск получить несовместимую с жизнью травму от удара электрическим током как для самого «специалиста», так и для воспользовавшегося его услугами владельца дома.

Сотрудники «Пензаэнерго» призывают жителей населенных пунктов региона быть бдительными и не поддаваться на навязчивые предложения сомнительных лиц и организаций по замене электрооборудования.

«Стоит обратить особое внимание на то, кем представляются эти граждане, попросить их предъявить служебные удостоверения. Люди, работавшие в Колышлейском районе, представлялись сотрудниками разных энергокомпаний, в том числе местной РЭС. Это не соответствует действительности, поскольку «Пензаэнерго» не проводило такие работы в данное время.

Жителей пытались ввести в заблуждение, представившись им для большей убедительности сотрудниками известных энергокомпаний. Следует принять во внимание, что работники филиала «Пензаэнерго» одеты в специальную одежду с логотипом компании ПАО «Россети Волга» на куртке, имеют при себе служебные удостоверения, в которых указаны ФИО и должность работника, имеются его фотография, подпись руководителя и печать организации.

О всех случаях, когда неизвестные лица пытаются выдать себя за сотрудников «Пензаэнерго», следует незамедлительно сообщать в РЭС или местное отделение полиции», - заключил Александр Гридчин.

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