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Общество

Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, оглашенное в среду, 21 апреля.

Глава субъекта, присутствовавший на церемонии, подчеркнул важность решений, касающихся роста жизненного уровня населения, развития экономики регионов и реализации инфраструктурных бюджетных проектов.

«Послание Президента РФ было направлено прежде всего на укрепление мер социальной поддержки населения. В условиях идущей на спад пандемии и частичных ограничений принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях. Для того чтобы особенно многодетные матери, неполные семьи могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом. Согласен с мерами, озвученными Президентом и поддерживаю их», - высказался Олег Мельниченко.

Он отметил, что необходимо сразу подключиться к реализации принятых решений и поручил областному правительству подготовить проект региональных мер поддержки населения.

Также важной темой врио губернатора назвал рефинансирование долгов регионов. Данная инициатива позволит направить освободившиеся средства на развитие области. Благодаря этому правительство с привлечением экспертов и общественности сможет подготовить предложения о дополнительных мерах бюджетной поддержки.

«У нас есть достаточно серьезные планы по ремонту сетевого хозяйства, коммунальных объектов, а также развитию дорог. Прежде всего муниципальных и региональных», - уточнил Олег Мельниченко.

Кроме того, давно требуют обновления и ремонта сельские дома культуры и библиотеки, и проблема эта будет полностью решена.

«На повышение жизненного уровня населения направлены основные меры, которые были озвучены сегодня Президентом РФ в его послании», - подвел итог врио губернатора.

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Источник — фото № 1 pnzreg.ru, фото № 2 kremlin.ru
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Гость||

Наконец то. Теперь в очередной раз заживём как надо. Или не? ;)

Гость||

Ничего не изменится после этих разговоров на зрителя от президента, за трудовой класс он ни слова не сказал, только раздал подачки перед выборами и пиарил эту ЕР мол это она предложила , заметили ))) думайте за кого голосовать будите. Не верю я этой власти !!!

Гость||

Обещаю переобещать переобещанное ранее наобещанное.

Гость||

Гость писал(a):

Наконец то. Теперь в очередной раз заживём как надо. Или не? ;)
конечно заживем! и станем мебельной столицей ко всему прочему

Гость||

Гость писал(a):

думайте за кого голосовать будите.
я скорее всего ни за кого голосовать не буду, скорей бы отменили эти выборы, зачем нужны они

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не изменится после этих разговоров на зрителя от президента, за трудовой класс он ни слова не сказал, только раздал подачки перед выборами и пиарил эту ЕР мол это она предложила , заметили ))) думайте за кого голосовать будите. Не верю я этой власти !!!
Гость писал(a):
Ничего не изменится после этих разговоров на зрителя от президента, за трудовой класс он ни слова не сказал, только раздал подачки перед выборами и пиарил эту ЕР мол это она предложила , заметили ))) думайте за кого голосовать будите. Не верю я этой власти !!!
это ты, чтоль, трудовой класс, ты где видел рабочих промышленной сферы. Кругом одни спекулянты - торгаши и блохеры

Гость||

А как прокомментировал ИА?

Гость||

Гость писал(a):

думайте за кого голосовать будите. Не верю я этой власти !!!
иди за придурка Навального голосуй, он тебя приведет к светлому америкосскому будущему

Гость||

голосуй не голосуй, всё равно получишь хлеб!

Гость||

Гость писал(a):

это ты, чтоль, трудовой класс, ты где видел рабочих промышленной сферы. Кругом одни спекулянты - торгаши и блохеры
а вы ватка простите торгаш - или блохер...... ) мне и прпвда это очень интресно.......

Гость||

Гость писал(a):

иди за придурка Навального голосуй, он тебя приведет к светлому америкосскому будущему
то есть насколько следует из ваших слов - у вас имеются неопровержимые доказательства связи Алексея Навального с американскими спецслужбами.......

Гость||

Не верь словам чужим и своим,а верь делам своим и чужим.

Гость||

Верить надо в Бога.Все остальное суетно и тленно.

Гость||

Гость писал(a):

Верить надо в Бога.Все остальное суетно и тленно.
В какого бога ?Почему не в богов ? Буддизм вообще отрицает существование бога или богов .

Гость||

Гость писал(a):

Обещаю переобещать переобещанное ранее наобещанное.
Так и идет из года в год. Всё хуже и хуже.

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Имя: Гость
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