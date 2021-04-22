Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина

22.04.2021 | 09:55

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, оглашенное в среду, 21 апреля.

Глава субъекта, присутствовавший на церемонии, подчеркнул важность решений, касающихся роста жизненного уровня населения, развития экономики регионов и реализации инфраструктурных бюджетных проектов.

«Послание Президента РФ было направлено прежде всего на укрепление мер социальной поддержки населения. В условиях идущей на спад пандемии и частичных ограничений принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях. Для того чтобы особенно многодетные матери, неполные семьи могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом. Согласен с мерами, озвученными Президентом и поддерживаю их», - высказался Олег Мельниченко.

Он отметил, что необходимо сразу подключиться к реализации принятых решений и поручил областному правительству подготовить проект региональных мер поддержки населения.

Также важной темой врио губернатора назвал рефинансирование долгов регионов. Данная инициатива позволит направить освободившиеся средства на развитие области. Благодаря этому правительство с привлечением экспертов и общественности сможет подготовить предложения о дополнительных мерах бюджетной поддержки.

«У нас есть достаточно серьезные планы по ремонту сетевого хозяйства, коммунальных объектов, а также развитию дорог. Прежде всего муниципальных и региональных», - уточнил Олег Мельниченко.

Кроме того, давно требуют обновления и ремонта сельские дома культуры и библиотеки, и проблема эта будет полностью решена.

«На повышение жизненного уровня населения направлены основные меры, которые были озвучены сегодня Президентом РФ в его послании», - подвел итог врио губернатора.