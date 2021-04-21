Общество

В Пензе поздравили работников органов местного самоуправления

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Юрий Алпатов стоял у истоков создания Совета муниципальных образований Пензенской области. Ассоциация появилась 15 лет назад, и не в противовес государственной власти, а как некий механизм, можно сказать, рупор, благодаря которому в высших эшелонах слышен голос народа. Работники органов местного самоуправления отметили свой профессиональный праздник.

«Он, по сути, ознаменован тем, что мы все: вы, я, население - имеем возможность не просто управлять государством, а контролировать бюджетный процесс, высказывать свои направления, участвовать в национальных проектах», - рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований области» Юрий Алпатов.

В центре культурного развития «Губернский» собрались те, кто занимается укреплением социально-экономического потенциала региона, помогает пензенцам в решении многих проблем. Со своими бедами люди чаще всего идут именно к муниципальным служащим, от которых требуются высочайший профессионализм, компетентность и умение выстраивать диалог с населением.

«Вы справляетесь со своей задачей, со своими обязанностями, за что пользуетесь заслуженным уважением у жителей нашей области. Нелегкая работа - вы это знаете, наверное, лучше всех других», - произнес врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

Во время торжественного мероприятия были вручены благодарственные письма от Законодательного собрания области и главы региона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А что эти органы конкретно делают? Можно хоть один пример?

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