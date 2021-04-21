Общество

Пензенцы рассказали о бессонной из-за урагана ночи

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В ночь на среду, 21 апреля, опрокинулась остановка общественного транспорта на улице Баумана. Подобную картину можно было наблюдать в разных частях города. По Пензе прошелся ураган, скорость ветра достигала 20-25 м/с. Похожие условия сохранялись и днем.

МЧС объявляло в Пензе штормовое предупреждение и оранжевый уровень погодной опасности. Согласно международным стандартам такой цветовой код обозначает, что имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В областном центре обошлось без серьезных ЧП, но последствий разгула стихии множество. На улице Свердлова ветер расправился с забором - повалил бетонные столбы у частного дома. Рухнуло ограждение строительной площадки рядом с драмтеатром.

Социальные сети пестрят сообщениями о поваленных деревьях, улетевших рекламных баннерах и дорожных знаках. Некоторые пензенцы рассказывают, что провели бессонную ночь, хотя есть и те, кто воспринял происходящее спокойно.

«Сегодня ночью был сильный ветер, и это очень мешало спать», - рассказала женщина.

«Где-то листы падали с крыши, сильный ветер был. Плохо спалось», - поделилась горожанка.

«Спалось хорошо, никаких последствий, кроме упавшего забора, я не видел», - отметил прохожий.

«Ничего, спала нормально после ночной смены, отлично», - пояснила пензячка.

Те, кто прожил в городе несколько десятилетий, отмечают: именно весной в регионе усиливается ветер.

По странному совпадению, 5 лет назад 21 апреля по областному центру тоже прошелся ураган, но тогда он доставил жителям гораздо больше неприятностей. Синоптики прогнозируют, что уже в четверг стихия станет более спокойной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Позорные остановки позорно улетели))

Гость||

Гость писал(a):

Позорные остановки позорно улетели))
КАК И ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ...

Гость||

Поправьте заголовок

Гость||

Гость писал(a):

Позорные остановки позорно улетели))

КАК И ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ...

Так новые поставят,ещё изящнее и краше этих,НО ДОРОЖЕ.

Гость||

И с подогревом.

Имя: Гость
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