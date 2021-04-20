Роман Амстиславский: Я живу, чтобы помогать людям

20.04.2021 | 21:20

В воскресенье, 18 апреля, пензенский общественно-политический деятель Роман Амстиславский стал гостем новостной программы ТРК «Наш дом».

«На сегодняшний день в Пензенской области признано инвалидами 96 941 человек, из них 11 072 имеют первую группу, 27 305 - вторую, 45 026 - третью. Детей-инвалидов в регионе насчитывается 4 424. Я не могу помочь всем людям с ограниченными возможностями здоровья, но стремлюсь поддерживать их, насколько хватает сил», - объяснил он свою гражданскую позицию.

Так, Роман Амстиславский, являясь руководителем Пензенского электромеханического завода, в 2019 году открыл на базе производства бесплатный ремонт инвалидных колясок. Это направление востребовано, поскольку такую услугу оказывает только социальная служба.

«Но, в отличие от нее, мы оказываем услугу напрямую и, соответственно, быстрее. Людям достаточно позвонить мне по телефону, после чего к инвалиду оперативно приедут, заберут коляску, отремонтируют и вернут обратно», - пояснил он.

По мнению Романа Амстиславского, у предпринимателей должна формироваться социальная ответственность.

«Наша страна должна быть без барьеров для людей с ограниченными физическими возможностями. На мой взгляд, Пензенская область может и должна стать лидирующим субъектом по развитию доступной среды, а для этого необходимо развивать инклюзивный туризм. Работы предстоит много, так как потребуются значительные финансовые вложения. К примеру, в некоторых зданиях сложно сделать пандусы, так как на момент строительства об этом никто не задумывался. Сегодня возведение этих конструкций требует сложных инженерных и архитектурных решений. Но к позитивным изменениям нужно стремиться, и вместе мы этого добьемся», - заявил Амстиславский.

Он добавил, что считает общественную деятельность своим призванием.

«Я живу, чтобы помогать людям, чтобы быть полезным для общества и для страны», - подвел итог беседе Роман Амстиславский.