Пензенцы отпраздновали Национальный день донора

20.04.2021 | 18:48

Что разрешено съесть на завтрак человеку, которому предстоит сдавать кровь, выяснили участники спортивно-интеллектуальной игры в доме культуры «Дружба». Мероприятие посвятили Национальному дню донора. Праздник учрежден в 2007-м, но корни его уходят в позапрошлый век, когда врач из Санкт-Петербурга Андрей Вольф впервые перелил кровь пациентке.

«Доноров у нас очень много. Если будет чрезвычайная ситуация, какие-то происшествия, количество доноров, как правило, увеличивается в разы. В обычной, мирной жизни их достаточно, чтобы обеспечить всю потребность лечебных учреждений», - сообщил заместитель главного врача областного клинического центра крови Степан Козак.

В регионе - более 4 000 почетных доноров. На празднике удостоверения и знаки вручили еще 16. Среди них - Илья Нефедов. У него кровь редкой группы - АВ (IV) Rh+, или четвертой положительной.

«Иногда звонят: приезжайте! Чувствуешь, что необходим обществу», - рассказал мужчина.

Илья Нефедов был таким же студентом, как и присутствовавшие на празднике ребята, когда пришел впервые в центр переливания. Учащиеся пензенских вузов - тоже потенциальные доноры, многие уже настроены посетить службу крови.