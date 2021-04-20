Общество

Пензенцы отпраздновали Национальный день донора

Печать

Что разрешено съесть на завтрак человеку, которому предстоит сдавать кровь, выяснили участники спортивно-интеллектуальной игры в доме культуры «Дружба». Мероприятие посвятили Национальному дню донора. Праздник учрежден в 2007-м, но корни его уходят в позапрошлый век, когда врач из Санкт-Петербурга Андрей Вольф впервые перелил кровь пациентке.

«Доноров у нас очень много. Если будет чрезвычайная ситуация, какие-то происшествия, количество доноров, как правило, увеличивается в разы. В обычной, мирной жизни их достаточно, чтобы обеспечить всю потребность лечебных учреждений», - сообщил заместитель главного врача областного клинического центра крови Степан Козак.

В регионе - более 4 000 почетных доноров. На празднике удостоверения и знаки вручили еще 16. Среди них - Илья Нефедов. У него кровь редкой группы - АВ (IV) Rh+, или четвертой положительной.

«Иногда звонят: приезжайте! Чувствуешь, что необходим обществу», - рассказал мужчина.

Илья Нефедов был таким же студентом, как и присутствовавшие на празднике ребята, когда пришел впервые в центр переливания. Учащиеся пензенских вузов - тоже потенциальные доноры, многие уже настроены посетить службу крови.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте