Общество

Пензенцев предупредили о наказании за оскорбление чувств верующих

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Пользователи Сети при обсуждении актуальных тем нередко допускают высказывания и комментарии, подпадающие под статьи административного и даже уголовного кодекса. Об этом напомнили в УМВД России по Пензенской области.

Так, житель региона был осужден за массовые комментарии, оскорбляющие верующих, прихожан и служителей Русской православной церкви. 14 апреля ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в пользу государства.

До 2013 года оскорбление чувств верующих квалифицировалось как административное правонарушение. За публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем, мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу и уничтожение предусматривался штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 120 часов.

В июне 2013 года были внесены поправки в ст. 148 Уголовного кодекса РФ. Она стала называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». За публичные действия, выражающие явное неуважение к чувствам верующих, предусматривается максимальное наказание - три года лишения свободы.

«Просим жителей региона соблюдать действующее законодательство, высказывая свое мнение при обсуждении злободневных вопросов в интернете», - обращается к жителям области пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость||

Написал "храмик" - трешечка...

Гость||

Интересно, а чувства неверующих почему никто не защищает и не требует к ним уважения?

Гость||

вопрос только а кто сегодя эти верующие????? или как их идентифицировать, что бы не нароком не оскорбить и не нажить себе неприятностей, знал бы их просто стороной обходил

Гость||

Размещая и рекламируя свои действия на светских сайтах,РПЦ провоцирует негативные высказывания в их адрес со стороны атеистов.? Есть религиозные сайты.

Россия светское государство по Конституции?

Гость||

У всех граждан есть право верить в религию или не верить. Поклоняться каким-либо идолам или нет. Давайте не будем оскорблять чувства всех граждан.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Просим жителей региона соблюдать действующее законодательство, высказывая свое мнение при обсуждении злободневных вопросов в интернете», - обращается к жителям области пресс-служба регионального управления МВД.
Интересно, а к комментаторам "Пензаинформа" это относится? Более оскорбительных высказываний на эту тему как на этой платформе, не встречал нигде и вроде бы никто никогда не нёс за это ответственность.

Гость||

А не надо ни кого оскорблять вообще. Что за моду ввели, гадости и хамство себе оставте. А всем добра, счастья и здоровья!

Гость||

У нас светское государство по Конституции и эта статья также может и должна применяться к верующим оскорбляющим например атеистов и навязывающим им ,и другим свою веру .

Гость||

Пора атеистов от верующих защищать.

Гость||

Стопудово серафима настучал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она стала называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»
а у атеистов совести нет? или тут как раз о том, что она - по желанию? а есть только у тех, кто является штатным сотрудником храмов? или о БОГЕ речь? так с его именем гитлер полчища фашистов приводил на нашу землю, убивая и калеча, грабя и сжигая, разрушая и стирая с лица земли. все они были прихожанами костелов и синагог, храмов всех конфессий протестанства и православных в том числе. их тоже нельзя поминать по заслугам? или - их в особенности нужно хвалить и возвеличивать?

Гость||

Какие высказывания? Пример приведите.

Гость||

а как же свобода слова?

Гость||

Гость писал(a):

У нас светское государство по Конституции и эта статья также может и должна применяться к верующим оскорбляющим например атеистов и навязывающим им ,и другим свою веру .
Браво !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

По факту - мы все слышим звон колоколов, крестные ходы, призывы с мечетей аж глохнешь. Информирование о различной деятельности данных вероисповиданий по всем средствам массовой информации. Как же быть атеисту? Что-то я не слышала в городе ни разу стоящего на тумбе атеиста с призывами не верить идолам.

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Имя: Гость
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