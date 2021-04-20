Пензенцев предупредили о наказании за оскорбление чувств верующих

20.04.2021 | 09:38

Пользователи Сети при обсуждении актуальных тем нередко допускают высказывания и комментарии, подпадающие под статьи административного и даже уголовного кодекса. Об этом напомнили в УМВД России по Пензенской области.

Так, житель региона был осужден за массовые комментарии, оскорбляющие верующих, прихожан и служителей Русской православной церкви. 14 апреля ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в пользу государства.

До 2013 года оскорбление чувств верующих квалифицировалось как административное правонарушение. За публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем, мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу и уничтожение предусматривался штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 120 часов.

В июне 2013 года были внесены поправки в ст. 148 Уголовного кодекса РФ. Она стала называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». За публичные действия, выражающие явное неуважение к чувствам верующих, предусматривается максимальное наказание - три года лишения свободы.

«Просим жителей региона соблюдать действующее законодательство, высказывая свое мнение при обсуждении злободневных вопросов в интернете», - обращается к жителям области пресс-служба регионального управления МВД.