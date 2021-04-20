Опубликован годовой доход спикера пензенского Заксобра

20.04.2021 | 11:31

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин опубликовал свой доход за 2020 год.

В денежном исчислении сумма составила 4 млн 690 тыс. 839 рублей. Это почти не отличается от дохода спикера регионального парламента за 2019 год - 4 млн 714 тыс. 575. В 2018-м доход председателя Заксобра был несколько меньше - 4 млн 318 тыс. 404 рубля.

У него есть земельные участки (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi Q7.

Супруга Валерия Лидина владеет участком площадью 1 482 кв. м и домом (402,2 кв. м). Ее доход в 2020-м составил 385 тыс. 46,86 руб.