Общество

Опубликован годовой доход спикера пензенского Заксобра

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин опубликовал свой доход за 2020 год.

В денежном исчислении сумма составила 4 млн 690 тыс. 839 рублей. Это почти не отличается от дохода спикера регионального парламента за 2019 год - 4 млн 714 тыс. 575. В 2018-м доход председателя Заксобра был несколько меньше - 4 млн 318 тыс. 404 рубля.

У него есть земельные участки (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi Q7.

Супруга Валерия Лидина владеет участком площадью 1 482 кв. м и домом (402,2 кв. м). Ее доход в 2020-м составил 385 тыс. 46,86 руб.

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Источник — www.zspo.ru
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Гость||

Людям зачем это знать?

Гость||

И за что он получает такую зарплату с наших налогов ?

Гость||

На хэр нужен это хэр? Какой от него прок за такие деньги? Он что хирург-онколог или детский гематолог(которого кстати нет в Пензе)?

Гость||

Около 390 тысяч рублей в месяц "зарплата". Это как же надо работать и что делать...

Гость||

Гость писал(a):

Какой от него прок за такие деньги?
О народе думает!

Гость||

Ходил за Иваном и улыбался.

Гость||

Зачем нам его доход официальный? Он куда-то метит?

Гость||

Впервые ПИ разрешил комменты по этому господину.

Гость||

Труженник. А у нас зарплата 13604

Гость||

Гость писал(a):

Около 390 тысяч рублей в месяц "зарплата". Это как же надо работать и что делать...
Интересен месячный оклад его. Тогда станет ясно сколько премий накручивают. Правда еще и вопрос возникнет- за что?

Гость||

Гость писал(a):

бался.
Гость писал(a):
Людям зачем это знать?
журналист завидует

Гость||

Все депутаты бедные, худые и бледные. Несчастные "слуги народа".

Имя: Гость
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