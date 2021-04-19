В Пензе Навруз отметили песнями, танцами и поеданием плова

19.04.2021 | 20:08

Навруз для всех. В Комсомольском парке собрались представители разных национальностей, чтобы вместе отметить Новый день - так переводится название праздника весны с древней историй.

«Обычно собираемся семьей. На праздновании Навруза обязательно должны быть семь продуктов или блюд, которые начинаются с буквы «с», и семь на букву «ш», - рассказал представитель пензенского таджикского национального культурного центра Мухаммаджон Бобохонов.

Куда без традиционного плова - его на Навруз смогли попробовать все гости.

«Хороший рис, хорошее мясо. Все по технологии надо готовить: сначала мясо пожарим, потом лук до образования поджаристой корочки, потом морковь, и будем тушить 1,5 часа», - поделился житель г. Пензы Абиджан Азизмурадов.

В Комсомольском парке угощали, пели, танцевали, показывали то, чем гордятся люди разных национальностей, живущие в регионе.

«Здесь представлена книжная продукция, в основном детская, наш сборник, который мы издаем по итогам конференции. Представлены наши флаги и декоративная продукция, в частности ложки, колокольчик, самовар, татарочки-куколки и головные уборы национальные», - отметила представительница Татарской национальной культурной автономии Пензенской области Гульнара Абузарова.

В разных странах традиции отмечать Навруз отличаются друг от друга, единство в одном - это добрый хлебосольный праздник весны, на котором рады гостям.