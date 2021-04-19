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Общество

В Пензе Навруз отметили песнями, танцами и поеданием плова

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Навруз для всех. В Комсомольском парке собрались представители разных национальностей, чтобы вместе отметить Новый день - так переводится название праздника весны с древней историй.

«Обычно собираемся семьей. На праздновании Навруза обязательно должны быть семь продуктов или блюд, которые начинаются с буквы «с», и семь на букву «ш», - рассказал представитель пензенского таджикского национального культурного центра Мухаммаджон Бобохонов.

Куда без традиционного плова - его на Навруз смогли попробовать все гости.

«Хороший рис, хорошее мясо. Все по технологии надо готовить: сначала мясо пожарим, потом лук до образования поджаристой корочки, потом морковь, и будем тушить 1,5 часа», - поделился житель г. Пензы Абиджан Азизмурадов.

В Комсомольском парке угощали, пели, танцевали, показывали то, чем гордятся люди разных национальностей, живущие в регионе.

«Здесь представлена книжная продукция, в основном детская, наш сборник, который мы издаем по итогам конференции. Представлены наши флаги и декоративная продукция, в частности ложки, колокольчик, самовар, татарочки-куколки и головные уборы национальные», - отметила представительница Татарской национальной культурной автономии Пензенской области Гульнара Абузарова.

В разных странах традиции отмечать Навруз отличаются друг от друга, единство в одном - это добрый хлебосольный праздник весны, на котором рады гостям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

У мусульман вроде пост до 12 мая ? Или здесь исключения.

Гость||

Навруз у среднеазиатов приходится на 21 марта, день весеннего равноденствия. А это просто клоуны какие то. Праздник давно прошел.

Гость||

Гость писал(a):

Навруз у среднеазиатов приходится на 21 марта, день весеннего равноденствия.
Как масленица у славян,21 марта в этом году празднуется.

Гость||

Тоже не понимаю: Новруз,знаю,ВСЕГДА празднуется 21 марта,а это что?

И ,Мухамоджон,тебе ли не знать,что не буква ЭС,а буква Син!

Хафтсин.

Семь блюд, начинающихся на букву Син,а звук Эс

Гость||

Гость писал(а):

> Тоже не понимаю: Новруз,знаю,ВСЕГДА празднуется 21 марта,а это что?

> И ,Мухамоджон,тебе ли не знать,что не буква ЭС,а буква Син!

> Хафтсин.

> Семь блюд, начинающихся на букву Син,а звук Эс

Салом алейкум земляк(чка). Чихели?

Имя: Гость
Комментарий:

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