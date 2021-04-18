Часть участка пожилой пензячки внезапно стала муниципальной

18.04.2021 | 17:10

Все меньше сил остается у жительницы улицы Зеленодольской пенсионерки Сталины Пузановой на борьбу за землю, на которой она живет тридцать лет и три года. Группа поддержки из родных помогает, но результаты неутешительны.

Шесть соток в границах надела Пузановой оказались муниципальной собственностью и отданы в аренду жителю Пензы под строительство.

«Наш дом остается на маленьком клочке. Мы даже выйти из двери не можем», - рассказала дочь пенсионерки Галина Горшкова.

В начале 2010-х годов семья оформила документы на дом, начала собирать бумаги на землю на улице Зеленодольской. С ужасом родня узнала, что 6 соток от крыльца и вглубь огорода - городская территория. Сталина Пузанова пыталась доказать, что все принадлежит ей по закону.

«За что они меня так казнят? Я 40 лет работала дояркой. Мне было неудобно ехать сюда. Вся деревня в Мокшанском районе уничтожена, и решили меня сюда, в совхоз», - пожаловалась пожилая пензячка.

Организация предоставила большой семье порядка 20 соток, часть которых внезапно стала муниципальными.

«Администрация выпустила постановление, что участок размежеван. Мы приходим с оформлением, уже с планом проекта, что предоставьте нам, пожалуйста, возможность за свой счет размежеванный участок оформить на бабушку и жить спокойно. Нам на это сказали, что это невозможно», - пояснила внучка Сталины Пузановой Юлия Дудина.

Участок выставили на торги, Денис Синдяев арендовал его за 220 000 рублей в год под строительство, но уже 3 года не может приступить к работам. Он ждал, когда суд поможет решить конфликт.

Пузанова просит признать незаконными ряд документов администрации Пензы.

«Строиться нам не дают. В то же время суды они все проигрывают, поэтому я просто несу убытки. На меня администрация в суд подала, чтобы взыскать с меня 350. У меня выбора нет, мне нужно застроить этот участок. Пока я его не застрою, я буду платить вот эту аренду», - сообщил по телефону арендатор участка Денис Синдяев.

На днях он срезал часть забора и предупредил, что приступит к работам.