Общество

В Пензе прошло публичное обсуждение проектов благоустройства

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Дизайн-решения и проекты благоустройства городских территорий решили представить инициативным пензенцам. Но лишь единицы откликнулись на приглашение поучаствовать в публичных обсуждениях. На суд пришедших выставили 25 объектов.

«Хотелось бы, чтобы и в других микрорайонах, на окраинах города тоже появились скверы и парки, чтобы жители этих микрорайонов тоже могли объединиться, проголосовать и достичь результата, на который они вправе рассчитывать», - отметил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Одним из основных спикеров встречи стал главный художник Пензы. По некоторым территориям готовы проекты благоустройства, по другим имеются лишь варианты, как можно было бы сделать общественное пространство, например сквер В. Г. Белинского напротив драмтеатра, интересным и привлекательным.

«Основное мероприятие - создание на месте существующей клумбы сухого фонтана», - озвучил главный художник г. Пензы Александр Киреев.

Есть идея создать фонтан и у главных железнодорожных ворот Пензы - на Привокзальной площади. Она тоже номинирована на голосование.

Для того чтобы люди могли выразить свои мнения, и проводятся публичные обсуждения.

«У меня вопрос о судьбе территорий, которые в ходе голосования наберут какое-то количество голосов, но победителями не станут: их будут ежегодно выставлять и каждый раз будет новый проект? Или какая-то другая судьба их ожидает?» - поинтересовалась депутат Пензенской городской думы Оксана Милаева.

По мере реализации программы - она действует до 2024 года - не набравшие большинства голосов объекты будут вновь претендовать на благоустройство.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Вы только уберите убожество,дырявого Иван-коня с площади у фонтана. Дети любят там проводить время с мамами и бабушками,но воплощённый в металл дьвольский идиотизм в виде дырявого конежопы,убивает все настроение. На горе мы видим прекрасный Храм,а у фонтана дьявольское воплощение нечести.

Если дырявый Иван-конь нравится ЛГБТ или сатанистам,то перенесите на места их тусовок. Не должно такого быть в исторической части города.

Гость||

Гость писал(a):

Вы только уберите убожество,дырявого Иван-коня с площади у фонтана.
По тебе психушка плачет.

Гость||

Гость писал(a):

дьвольский идиотизм в виде дырявого конежопы,убивает все настроение
Больная фантазия.

Гость||

Гость писал(a):

Не должно такого быть в исторической части города.
Не должны пациенты палаты № 6 покидать отделение. Ты вот сбежал и пошёл в разнос. 231 день как тебя болезного приглашают обратно в палату, а ты скачешь и скачешь мимо.

Гость||

Гость писал(a):

По тебе психушка плачет.
Гость писал(a):
Больная фантазия.
Не плачь тюбик-пластилин. В новом обществе нет места дырявым извращениям.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе прошло публичное обсуждение проектов благоустройства
Согласно разработанному мастерской Льва Ходоса проекту благоустройства сквера «Журавли» на улице Пионерской будет ликвидирован работающий фонтан.

По-вашему это хорошо?

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Гость писал(a):

Согласно разработанному мастерской Льва Ходоса проекту благоустройства сквера «Журавли» на улице Пионерской будет ликвидирован работающий фонтан.

По-вашему это хорошо?

Этот проект разработан для уничтожения в угоду попам Стелы героям ВОВ и Труда на Советской площади,созданный патриотом земли Пензенской Георгом Мясниковым. На месте стелы георического подвига пензенцев запланировано поставить памятник любимцу попов ,царю по кличке Тишайший.

Одобрял проект покойник Бочкарёв,а продвигал и выделял деньги арестованный Белозерцев.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

По тебе психушка

> плачет.

Гость писал(a):
Больная фантазия.
Не плачь

> тюбик-пластилин. В новом обществе нет места дырявым извращениям.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

В Пензе прошло публичное обсуждение

> проектов благоустройства

> Согласно разработанному мастерской Льва Ходоса проекту благоустройства

> сквера «Журавли» на улице Пионерской будет ликвидирован работающий фонтан.

>

> По-вашему это хорошо?

Это вредительство.

Имя: Гость
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