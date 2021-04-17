В Пензе прошло публичное обсуждение проектов благоустройства

17.04.2021 | 19:00

Дизайн-решения и проекты благоустройства городских территорий решили представить инициативным пензенцам. Но лишь единицы откликнулись на приглашение поучаствовать в публичных обсуждениях. На суд пришедших выставили 25 объектов.

«Хотелось бы, чтобы и в других микрорайонах, на окраинах города тоже появились скверы и парки, чтобы жители этих микрорайонов тоже могли объединиться, проголосовать и достичь результата, на который они вправе рассчитывать», - отметил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Одним из основных спикеров встречи стал главный художник Пензы. По некоторым территориям готовы проекты благоустройства, по другим имеются лишь варианты, как можно было бы сделать общественное пространство, например сквер В. Г. Белинского напротив драмтеатра, интересным и привлекательным.

«Основное мероприятие - создание на месте существующей клумбы сухого фонтана», - озвучил главный художник г. Пензы Александр Киреев.

Есть идея создать фонтан и у главных железнодорожных ворот Пензы - на Привокзальной площади. Она тоже номинирована на голосование.

Для того чтобы люди могли выразить свои мнения, и проводятся публичные обсуждения.

«У меня вопрос о судьбе территорий, которые в ходе голосования наберут какое-то количество голосов, но победителями не станут: их будут ежегодно выставлять и каждый раз будет новый проект? Или какая-то другая судьба их ожидает?» - поинтересовалась депутат Пензенской городской думы Оксана Милаева.

По мере реализации программы - она действует до 2024 года - не набравшие большинства голосов объекты будут вновь претендовать на благоустройство.