Общество

В Пензе общественники проверили, как живут юные правонарушители

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В учреждения подобного рода по собственному желанию приходят разве что проверяющие, например члены Общественного совета при региональном УМВД. На этот раз они изучили работу центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В связи с эпидемиологической обстановкой на первый план выходит медицинское обслуживание.

«каждый день проводятся осмотры на наличие заболеваний - как ротавирусных, так и кишечных. Если что-то серьезное и мы не способны оказать помощь, то вызываем скорую», - отчитались сотрудники центра.

Сейчас здесь содержится двое несовершеннолетних. Несмотря на такой малочисленный контингент, обучающие занятия проводятся в обычном режиме.

«Мы получили довольно развернутое представление о деятельности центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Впечатления в целом позитивные: мы увидели, как работают все соответствующие подразделения, все структуры нам продемонстрированы и на все наши вопросы даны исчерпывающие ответы», - оценил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Всеволод Константинов.

Замечаний у проверяющих не возникло, а свои пожелания они озвучили руководству учреждения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Фотоочет , не более.

Гость||

А кто такие общественники, активисты,волонтеры.Я так понимаю,они в свое время,без денег хотят сделать нашу жизнь лучше?Так молодцы ,святые люди.

Гость||

Всеволод Константинов родился 18.08.1975, в г. Пензе. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зависимость успешности социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов к новым условиям жизни от типа проживания».

В ЦВС двое правонарушителей - мигранты?

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