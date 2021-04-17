В Пензе общественники проверили, как живут юные правонарушители

17.04.2021 | 19:30

В учреждения подобного рода по собственному желанию приходят разве что проверяющие, например члены Общественного совета при региональном УМВД. На этот раз они изучили работу центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В связи с эпидемиологической обстановкой на первый план выходит медицинское обслуживание.

«каждый день проводятся осмотры на наличие заболеваний - как ротавирусных, так и кишечных. Если что-то серьезное и мы не способны оказать помощь, то вызываем скорую», - отчитались сотрудники центра.

Сейчас здесь содержится двое несовершеннолетних. Несмотря на такой малочисленный контингент, обучающие занятия проводятся в обычном режиме.

«Мы получили довольно развернутое представление о деятельности центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Впечатления в целом позитивные: мы увидели, как работают все соответствующие подразделения, все структуры нам продемонстрированы и на все наши вопросы даны исчерпывающие ответы», - оценил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Всеволод Константинов.

Замечаний у проверяющих не возникло, а свои пожелания они озвучили руководству учреждения.