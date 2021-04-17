Общество

Пензенские чиновники приняли участие в общегородском субботнике

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Сотрудники городской администрации, городских управлений и ведомств с утра пораньше вышли на тропу войны с грязью. Их ждали метлы, грабли и прошлогодняя листва, которую нужно убрать, чтобы свежая зелень вступила в свои права.

«Есть такая поговорка: чисто там, где не сорят, а не где убирают. Поэтому хотелось бы в первую очередь, чтобы жители нашего города не сорили, тогда не будет надобности в таких мероприятиях. Но пока город к праздникам нужно приводить в порядок», - отметил первый заместитель главы администрации г. Пензы Виталий Макаров.

«Территория будет востребованной, поэтому сегодня готовим ее к посещению, чтобы жители могли здесь отдыхать, заниматься спортом», - добавил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Главный финансист города в это утро доходы с расходами не подсчитывала, но свою работу по привычке выполнила с особой тщательностью, не оставив за собой ни листочка.

«Кучки мы не считаем - мы считаем объем. Можно сделать пять маленьких, а можно две больших. Хотелось бы, чтобы больше людей откликнулось на призыв муниципалитета. Когда пройдешь граблями и соберешь старую листву - сразу свежесть и пахнет весной», - констатировала начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

«Собственный пример - главный дидактический материал», - подчеркнула начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В этом году решили провести несколько субботников. Первый - на Олимпийской аллее. Чиновники помогли коллективу парка имени В. Г. Белинского подготовить территорию к приему отдыхающих.

Городские коммунальные службы в то же время навели порядок на улицах.

«Месячник завершается перед 1 Мая. Думаю, в полном объеме должны выполнить как минимум дорожные работы», - предположил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Следующий субботник запланирован на 24 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Самый радостный для пензенцев субботник,начался 21 марта и пусть продолжается бесконечно. Нужно очистить от грязи Край пензенский!!!

Гость||

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