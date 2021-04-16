Жителей Засечного убедили затушить разведенные костры

16.04.2021 | 18:52

Жители Засечного сыграли в пожарных - не по своей воле. Затушить костры, которые они развели с нарушениями, потребовали глава местного сельсовета и представители регионального управления МЧС.

Наличие металлической бочки для сжигания мусора еще не означает отсутствия претензий со стороны контролирующих органов. Она должна находиться на безопасном расстоянии.

Если с необдуманными действиями жителей частного сектора еще хоть как-то получается вести борьбу, то вот хозяева сельхозугодий порой игнорируют требования органов местного самоуправления.

«Как начинается весенне-летняя пора, начинается пожароопасный период, мы уведомляем землепользователей, что они должны свои участки облагораживать, то бишь хотя бы опахать вокруг. Но этими вещами никто не хочет заниматься, потому что дело затратное», - отметил глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин.

Между тем скупой платит дважды. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены немалые штрафы.

«На граждан - от 2 000 до 3 000 рублей, на должностных - от 6 000 до 15 000, на юридических - от 150 000 до 200 000 рублей. По второй части в условиях действия особого противопожарного режима данные штрафные санкции увеличиваются в два раза», - сообщил начальник отдела НД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Юрий Ларцев.