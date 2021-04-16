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Общество

«Фармация» обеспечивает прием и хранение вакцины «Спутник-V»

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Компания «Фармация» обеспечивает прием, дальнейшее хранение и доставку до пунктов вакцинации препарата «Спутник-V», предназначенного для иммунизации населения Пензенской области от COVID-19.

Вакцина хранится на складе «Фармации» при температуре -22 °С. До пунктов вакцинации и в лечебные учреждения его поставляют автотранспортом с обеспечением всех требующихся условий.

На данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» получили уже более 70 000 жителей Пензенской области, а оба этапа процедуры прошли свыше 40 000. Причем в последнее время темпы вакцинации значительно увеличились, в том числе благодаря росту поставок «Спутника-V» и его оперативной доставки по назначению. В общей сложности с конца 2020 года по сегодняшний день компанией «Фармация» было поставлено более 100 000 доз вакцин.

Сейчас в Пензенской области работает 68 площадок (в том числе 6 мобильных), где жители региона могут получить прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина поступает в эти пункты ежедневно, а привиться можно бесплатно.

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