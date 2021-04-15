Общество

Успех работы управляющей компании обеспечивают новые технологии

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При выборе квартиры в новостройке будущие жители хотят видеть сочетание простора и красоты, уюта и комфорта. Еще одной приоритетной составляющей является обслуживание дома и работа управляющей компании.

Группа компаний «Территория жизни» умело и четко организует работу собственной управляющей компании. Работа УК основывается на удобном для жителей многоквартирных домов сервисе, позволяющем заказывать услуги и управлять своей квартирой.

Благодаря мобильному приложению, которое регулирует взаимоотношения УК и жителя по всем направлениям, проблемы решаются оперативно - в день обращения. Сервис позволяет отправлять сообщения и заявки напрямую в управляющую компанию, передавать показания приборов учета, а также пользоваться дополнительными услугами в каталоге дома и получать важные уведомления на экран смартфона.

Благодаря внедрению в работу УК мобильного сервиса жители получают быстрый и качественный отклик на обращения. В один клик можно вызвать мастера, который придет в тот же день, получить оперативный ответ на вопрос, заказать услугу - например, клининг или доставку воды, а также проверить и заменить счетчик с помощью каталога дополнительных услуг.

«Мы активно способствуем тому, чтобы наши жители избавились от лишних забот. Управляющая компания «Территория жизни» выполняет работу оперативно, четко и полноценно. А удобный сервис HiTechDom позволяет координировать все процессы и моментально реагировать на желания и просьбы.

Сотрудники компании по достоинству оценили работу мобильного приложения HiTechDom. С его помощью удалось свести до минимума временной фактор и увеличить количество людей, высоко оценивающих качество обслуживания.

В то же время нельзя забывать, что данный сервис - это лишь часть комплексной работы. Мы постоянно работаем над улучшениями, стараемся идти в ногу со временем, используем только современную и качественную технику, внедряем новые методы взаимодействия с жителями микрорайона», - прокомментировал работу УК «Территория жизни» ее директор Роман Дунаев.

Деятельность современной управляющей компании складывается из ответственной работы всех сотрудников, а также использования новых технологий и оборудования. Это формирует благоприятный образ компании, всесторонне заботящейся о жизни людей.

УК «Территория жизни» расположена в ЖК «Арбековская застава» (г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, дом 7, 1-й этаж). Телефоны: офис - 8(8412) 98-40-50, мастер - 8(8412) 98-40-50, бухгалтерия - 8(8412) 98-40-50. Электронная почта uk@trzh.ru.

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