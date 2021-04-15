Пензенцев приглашают на обсуждение проектов преобразования города

15.04.2021 | 14:46

В субботу, 17 апреля, в 14:00 в большом зале администрации Пензы пройдет презентация проектов, вынесенных на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Жителям представят эскизы общественных мест и расскажут о предложениях архитекторов по их преображению.

«В частности, участникам встречи покажут, как может выглядеть зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, сквер за Дворцом единоборств «Воейков», сквер имени В. Г. Белинского, Комсомольский парк и другие территории», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Посмотреть эскизы можно на сайте администрации.

Выбрать объект, который будет благоустроен в 2022 году, горожане смогут на единой платформе za.gorodsreda.ru. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.