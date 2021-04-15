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Общество

Пензенцев приглашают на обсуждение проектов преобразования города

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В субботу, 17 апреля, в 14:00 в большом зале администрации Пензы пройдет презентация проектов, вынесенных на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Жителям представят эскизы общественных мест и расскажут о предложениях архитекторов по их преображению.

«В частности, участникам встречи покажут, как может выглядеть зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, сквер за Дворцом единоборств «Воейков», сквер имени В. Г. Белинского, Комсомольский парк и другие территории», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Посмотреть эскизы можно на сайте администрации.

Выбрать объект, который будет благоустроен в 2022 году, горожане смогут на единой платформе za.gorodsreda.ru. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

а что за это будет?

Гость||

Зачем предавать видимость легитимности распиловочным проектам? Опять уничтожат зеленые насаждения, и живи потом с чувством вины что как бы «учавствовал » в этом процессе.

Гость||

Преобразования в деревню? Я за!

Гость||

Шахматный турнир НьюВасюки-Кассиопея!

Имя: Гость
Комментарий:

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