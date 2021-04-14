В Пензе обсудили значимость работы народных дружин

14.04.2021 | 18:28

Взаимодействие органов внутренних дел с добровольческими организациями и гражданами стало главной темой заседания Общественного совета при УМВД России по Пензенской области. Открывая встречу, начальник регионального управления Павел Гаврилин отметил, что это одно из самых важных направлений деятельности, от которого зависит эффективность работы правоохранительных структур.

«Общественные формирования, добровольные народные дружины - это активные граждане, которые участвуют в охране общественного порядка, обеспечивают безопасность, сохранность собственности на территории области. Помощь их невозможно оценить», - сообщил Павел Гаврилин.

Участники заседания, высказывая свое мнение, подчеркнули, что общественные формирования всегда являлись надежной опорой полицейских, и эту традицию, заложенную много лет назад, необходимо поддерживать.

В регионе действует 206 народных дружин, в которые входят почти 2 500 человек. Только в первом квартале 2021 года совместно с полицейскими они провели более 4 000 мероприятий, направленных на поддержание правопорядка.