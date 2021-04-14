Пензенские биологи настороженно отнеслись к потеплению

14.04.2021 | 18:04

На термометрах +20 °С и выше не первый день. Люди в майках и шортах на улицах уже никого не удивляют. В Пензе появились первые приметы лета, хотя до него еще полтора месяца. Открываются точки по продаже мороженого, бизнесмены спешно разворачивают места в уличных кафе. Горожане в восторге от подарка природы.

«Настроение поднялось, день рождения еще в апреле, просто супер!» - отметила прохожая.

«Удивительно! Боимся, что испортится», - рассказала женщина.

«Замечательно. Была затяжная зима, я думаю, все очень рады, что наконец-таки потеплело», - сообщила девушка.

Температуры, установившиеся в Пензе во второй декаде апреля, характерны больше для июня. В это время в 2020-м были снег, гололед и пасмурное небо, а теперь на некоторых деревьях успели набухнуть почки. В Ботаническом саду еще пару дней назад только подснежники удивляли своей красотой, и вдруг будто мгновенно распустились крокусы. Биологов такая торопливость природы не радует: а вдруг потом холода? Да и садоводы за ней не успевают.

«В обычный год, когда температура плавно повышается, у всех земледельцев недели две бывает на работы обычно. При такой температуре, как сейчас установилась, этот период автоматически сжимается до двух-трех дней», - объяснила директор Ботанического сада Марина Ростовцева.

Если не успеть обрезать плодовые деревья и кустарники, это негативно скажется на будущем урожае. По прогнозам синоптиков, апрельское «лето» может продлиться еще пару дней, а потом температуры станут больше похожи на характерные для весны.