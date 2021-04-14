Общество

Начальник УМВД нацелил полицию Кузнецка на соблюдение дисциплины

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В Кузнецке сформирована специализированная группа по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, в которую входят сотрудники уголовного розыска, следствия и дознания. Об этом стало известно на совещании, которое прошло во вторник, 13 апреля.

Необходимость создания спецгруппы объяснили ростом числа преступлений в сфере IT.

«Сотрудники полиции проводят профилактическую работу в СМИ и сети Интернет, а также беседы с населением, доводят информацию о наиболее распространенных видах и способах мошенничества. Однако на данный момент данная работа не приносит ожидаемого положительного эффекта», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Но контроль над оперативной обстановкой в целом в Кузнецке удается сохранить. За три месяца текущего года в городе не было совершено убийств, изнасилований, разбоев, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, хулиганств и вымогательств. Стражи порядка раскрыли 10 преступлений прошлых лет.

По словам начальника УМВД России по Пензенской области Павла Гаврилина, все сотрудники ведомства должны строго соблюдать служебную дисциплину, вносить вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности, соответствовать требованиям, предъявляемым к сотрудникам полиции.

«От вашей работы зависит безопасность населения Кузнецка!» - подчеркнул Гаврилин.

В этот же день он посетил Кузнецкий и Неверкинский районы. Всего с момента назначения Гаврилин проверил более 10 подразделений УМВД.

«Такие выезды в территориальные подразделения на районном уровне Пензенской области с участием руководителя будут продолжены», - подчеркнули в УМВД.

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Гость||

Это кто вообще , какой от них толк ?

Гость||

такое ощущение что они бросили свои прямые обязанности по собллюдению прав простых граждан и перешли на эти игры

Имя: Гость
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