Общество

Пензенцам предложили варианты отдыха за границей

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Экскурсия на воздушном шаре в Каппадокию откладывается на полтора месяца - нелетный сезон наступает в отношениях России и Турции. Авиасообщение будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Связано это с непростой эпидемиологической обстановкой в республике. Отечественным туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок.

«На сегодняшний день в нашем агентстве забронировано на этот период, закрытый временно, больше 10 заявок - это немало. Это заявки, которые не только забронированы в ближайшее время, но и перенесенные еще с 2019-2020 годов», - сообщил заместитель директора туристического агентства Алексей Сидорин.

Так что тем, кто собирался провести майские праздники в Турции, приходится подыскивать другие варианты отдыха за границей.

«Из популярных направлений открыт Кипр, с середины апреля массово будет запущен чартер в Грецию, визовые центры открыты, можно делать визу. Наш юг - само собой, его никто не отменял, а из заграничных еще можно добавить Мальдивы, но, конечно же, это дорого, не массовый курорт», - пояснил Алексей Сидорин.

Чего не скажешь о береге турецком, который после закрытия Египта принял на себя наплыв туристов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Есть ненастоящие Мальдивы, а нищебродские или бомж-Мальдивы. Так их в группах называют. Это не отдельные острова-отели, а острова, где живут местные. Сейчас там разрешили строить гесты доя туристов. "Все включено" там нет, конечно, но океан есть. Знакомые были, говорят, что нормально и там.

Гость||

для туристов

Гость||

Кстати, когда вам предлагают в турфирмах тур на Мальдивы, спрашивайте, а не жилой ли это остров. Чтобы не было разочарования. Или ехать уже готовыми к тому, что это ненастоящие Мальдивы.

Гость||

Наш юг забейте себе в искандеры.

Гость||

Гость писал(а):

> Кстати, когда вам предлагают в турфирмах тур на Мальдивы, спрашивайте, а не

> жилой ли это остров. Чтобы не было разочарования. Или ехать уже готовыми к

> тому, что это ненастоящие Мальдивы.

по фигу . Лишь бы море было настоящим. Пожрать и дома можно.

Гость||

Море настоящее. Индийский океан. Поэтому и можно рассмотреть.

Имя: Гость
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