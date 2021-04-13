Пензенцам предложили варианты отдыха за границей

13.04.2021 | 18:27

Экскурсия на воздушном шаре в Каппадокию откладывается на полтора месяца - нелетный сезон наступает в отношениях России и Турции. Авиасообщение будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Связано это с непростой эпидемиологической обстановкой в республике. Отечественным туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок.

«На сегодняшний день в нашем агентстве забронировано на этот период, закрытый временно, больше 10 заявок - это немало. Это заявки, которые не только забронированы в ближайшее время, но и перенесенные еще с 2019-2020 годов», - сообщил заместитель директора туристического агентства Алексей Сидорин.

Так что тем, кто собирался провести майские праздники в Турции, приходится подыскивать другие варианты отдыха за границей.

«Из популярных направлений открыт Кипр, с середины апреля массово будет запущен чартер в Грецию, визовые центры открыты, можно делать визу. Наш юг - само собой, его никто не отменял, а из заграничных еще можно добавить Мальдивы, но, конечно же, это дорого, не массовый курорт», - пояснил Алексей Сидорин.

Чего не скажешь о береге турецком, который после закрытия Египта принял на себя наплыв туристов.