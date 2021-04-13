Пензенцам, планировавшим отдых в Турции, советуют набраться терпения

13.04.2021 | 13:20

Сообщение о том, что с 15 апреля до 1 июня авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено, вызвало массу вопросов у жителей Пензенской области.

«Посоветуйте, что мне делать? Собирались с мужем провести первую майскую неделю в Кемере, путевки заказали еще в феврале, а тут такой облом!» - позвонила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жительница Пензы, представившаяся Екатериной.

Таких людей немало. Кто-то намеревался отгулять на берегу Средиземного моря всего несколько праздничных майских дней, кто-то планировал провести в Турции отпуск. Теперь планы приходится оперативно корректировать.

Вот как прокомментировала ситуацию руководитель одного из известных пензенских туристических агентств.

«Тем, кто уже купил путевки или планировал это сделать в ближайшее время, остается лишь одно - сидеть и ждать. О прекращении авиасообщения между странами стало известно только вчера вечером. Сегодня туроператоры решают, что делать, а агентства ждут их решений по регламенту туров, забронированных с 15 апреля по 1 июня», - пояснила она.

Вероятнее всего, путешественникам предложат альтернативные направления: Кипр, Кубу, Эмираты, но на каких условиях, пока неизвестно. Еще один вариант - ждать, когда ситуация успокоится и рейсы будут открыты.

«На данный момент мы находимся в режиме ожидания. В зависимости от рекомендаций туроператоров по возвратам, бронированию, переносам будем действовать», - завершила тему собеседница.