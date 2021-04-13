Общество

Пензенцам, планировавшим отдых в Турции, советуют набраться терпения

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Сообщение о том, что с 15 апреля до 1 июня авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено, вызвало массу вопросов у жителей Пензенской области.

«Посоветуйте, что мне делать? Собирались с мужем провести первую майскую неделю в Кемере, путевки заказали еще в феврале, а тут такой облом!» - позвонила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жительница Пензы, представившаяся Екатериной.

Таких людей немало. Кто-то намеревался отгулять на берегу Средиземного моря всего несколько праздничных майских дней, кто-то планировал провести в Турции отпуск. Теперь планы приходится оперативно корректировать.

Вот как прокомментировала ситуацию руководитель одного из известных пензенских туристических агентств.

«Тем, кто уже купил путевки или планировал это сделать в ближайшее время, остается лишь одно - сидеть и ждать. О прекращении авиасообщения между странами стало известно только вчера вечером. Сегодня туроператоры решают, что делать, а агентства ждут их решений по регламенту туров, забронированных с 15 апреля по 1 июня», - пояснила она.

Вероятнее всего, путешественникам предложат альтернативные направления: Кипр, Кубу, Эмираты, но на каких условиях, пока неизвестно. Еще один вариант - ждать, когда ситуация успокоится и рейсы будут открыты.

«На данный момент мы находимся в режиме ожидания. В зависимости от рекомендаций туроператоров по возвратам, бронированию, переносам будем действовать», - завершила тему собеседница.

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Гость||

Придурок езжайте вон на морское с палаткой бычье

Гость||

За 100 тыщ я на даче отдохну как кум королю.

Гость||

Идиот придурочный.

Гость||

Урод плешивый.

Гость||

Рожа пархатая.

Гость||

У вас перекличка когда закончится?

Гость||

Гость писал(a):

За 100 тыщ я на даче отдохну как кум королю.
Грядки, бутыль водки и подгорелые шашлыки?

Гость||

Чернь опять должна заплатить рублём за поставки Эрдоганом каклам беспилотников ? Ну чернь опять потянется на убогие, переполненные пляжи черноморья в три цены спускать последние гроши.

Гость||

Кипр открыт пока. Недорого.

Гость||

Гость писал(a):

Кипр открыт пока. Недорого.
Да, Кипр на фоне черноморья будет в данном свете подешевле и с хорошим запасом комфорта .

Гость||

Гость писал(a):

Ну чернь опять потянется на убогие, переполненные пляжи черноморья в три цены спускать последние гроши.
И вором опять будет прок,смогут в очередной раз объяснить рост цен! Мол тупая чернь не выехал аз пределы РФ потратила свои деревяшки в РФ, вот и инфляция, здравствуй масло с яйцами по 150 !

Гость||

Комментарии отчетливо характеризуют уровень развития местного обывателя. Впечатление, что все адекватные люди из Пензы уже уехали, остались только эти.

Имя: Гость
Комментарий:

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