В Пензе отпраздновали 60-летний юбилей первого полета в космос

12.04.2021 | 19:08

Запустить разведывательный зонд на Луну, собрать карту Галактики и определить материки по снимкам спутника. Масштабный квест, посвященный космической тематике, прошли учащиеся колледжей Пензы.

«Здесь задания идут разные. Как на логику, так и на какую-то физическую силу, на внимательность», - сообщил организатор квеста Виктор Колгатин.

Ровно в 9:07 перед входом в киноконцертный зал «Пенза» около 40 автомобилей выстроились в слово «Поехали». Именно с этой фразы Юрия Гагарина перед самым взлетом 60 лет назад и началось покорение бескрайнего космоса.

Фойе киноконцертного зала выглядело как поверхность еще неизведанной планеты. Всех гостей встречали необычные существа. А на столах были представлены устройства будто из другой Вселенной.

«Это очки под Android. Мы можем запустить ролик про космос - и кроме меня это никто не увидит», - рассказал участник выставки Евгений Гусаров.

Пензенская область внесла немалый вклад в освоение космоса. 12 апреля 1961 года корабль Юрия Гагарина «Восток» взлетел со стартовой системы, которая была изготовлена на заводе «Пензхиммаш».

«Наши промышленные предприятия, наши ученые работали на решение этой задачи. Сегодня мы продолжаем как область трудиться на решение задач, стоящих перед Роскосмосом», - подчеркнул врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

На празднике, посвященном 60-летнему юбилею первого полета, присутствовал один из самых известных пензенцев - человек, который дважды побывал на МКС и провел около 10 часов в открытом космосе, Александр Самокутяев.

«Мы с вами живые свидетели многих достижений, которые сделала наша страна в области покорения космического пространства», - произнес он.

Первый полет Александр Самокутяев совершил на корабле, который носил имя Юрия Гагарина.