Пензенским чиновникам пришлют сводки жалоб из пабликов

12.04.2021 | 10:04

В Пензенской области чиновники будут получать сводки из социальных сетей. Соответствующее поручение было озвучено во время совещания в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Очень внимательно изучаю сети, в том числе паблики, где идет активное обсуждение коммунальных проблем», - поделился врио главы региона Олег Мельниченко.

Он поручил руководителю департамента СМИ Сергею Федотову делать обзоры соцсетей и направлять информацию о выявленных коммунальных проблемах руководителю Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилу Панюхину и заместителю председателя правительства Виктору Кувайцеву.

«Чтобы они видели, какие резонансные темы обсуждаются. И обязательно делайте рассылки главам районов. Вся информация из пабликов должна оперативно поступать тем, кто за это отвечает», - уточнил Мельниченко.

Отслеживать будут сообщения не только по проблемам в области ЖКХ, но и по другим острым темам, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

На то, чтобы построить систему информирования, дано два дня.