Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|11:59
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Общество

Пензенским чиновникам пришлют сводки жалоб из пабликов

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В Пензенской области чиновники будут получать сводки из социальных сетей. Соответствующее поручение было озвучено во время совещания в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Очень внимательно изучаю сети, в том числе паблики, где идет активное обсуждение коммунальных проблем», - поделился врио главы региона Олег Мельниченко.

Он поручил руководителю департамента СМИ Сергею Федотову делать обзоры соцсетей и направлять информацию о выявленных коммунальных проблемах руководителю Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилу Панюхину и заместителю председателя правительства Виктору Кувайцеву.

«Чтобы они видели, какие резонансные темы обсуждаются. И обязательно делайте рассылки главам районов. Вся информация из пабликов должна оперативно поступать тем, кто за это отвечает», - уточнил Мельниченко.

Отслеживать будут сообщения не только по проблемам в области ЖКХ, но и по другим острым темам, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

На то, чтобы построить систему информирования, дано два дня.

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Гость||

Когда в Пензе отключат отопление?

Гость||

Прикольно! Ток и при ване целая организация собирала мнения людей, а толку ноль, свои делишки обделывали, а людям отписки и лапша на уши!

Гость||

В дальнем Арбеково по тротуарам идти невозможно: все в собачьих испражнениях. Хозяйственники городские наведут порядок? Да и собачники должны соблюдать санитарные нормы. Нельзя же так жить!

Гость||

В Терновке около остановки Петровская полный беспредел. Дорогу убирают, а между ней и домом все заброшено грязь, дорожку разрыли по осени и не сделали. И на остановка в этой пылище торгуют лоточники? Кто им разрешил?

Гость||

Гость писал(a):

В дальнем Арбеково по тротуарам идти невозможно: все в собачьих испражнениях. Хозяйственники городские наведут порядок?
Ты хочешь лечить симптомы, а не болезнь.

Гость писал(a):

Да и собачники должны соблюдать санитарные нормы. Нельзя же так жить!
А это болезнь и общество не хочет её лечить.

Гость||

По улице Горького невозможно ходить от нового дома и до моста совершенная помойка!!

Гость||

Между домами Антонова 3г и Антонова 18Б, проход для жителей домов Антонова 18, 20, 22, 24, 26, 28 , 30 к магазину "Лента", здесь всё усыпано пустыми бутылками из под алкогольных напитков и остатками закуски.

Гость||

Зашли бы во дворы напротив Ленинской администрации. Это позорище.

Гость||

Гость писал(a):

Зашли бы во дворы напротив Ленинской администрации. Это позорище.
Дворы - это территории земельных участков многоквартирных домов и находятся в общедолевой собственности собственников многоквартирного дома.

Гость||

Неоднократно обращались и к главе района и к депутату,а также на страничку к бывшему губернатору о проблемах жителей д.67 по ул т.Московской!!!

Жители оказались заложниками :проезд к дому перекрыли и со стороны (бывшей) гостиницы "Россия",а также торгово-офисным зданием ,стоящим на ул.Кирова!!!Мало того,что к дому невозможно проехать,так тут на дороге к дому паркуется транспорт,проезд перекрыт ни для скорой,ни для пожарных машинпроезда нет...да и самим жителям порой сложно добраться к дому!

Вечерами лестницы у нежилых помещений атакует не совсем адекватная молодёжная тусовка...Никому до них нет дела!!!1 А ведь это центр города!Просьба:обратите внимание!!!!!!

Гость||

Один единственный въезд в военный городок как после бомбёжки, скоро колёса будут отваливаться у машин, яма на яме, когда нибудь отремонтируют её? Или тогда откройте центральный въезд для жителей городка, сколько можно мучиться, депутат по этому округу тоже не может решить эту проблему.

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