«Максофт» завоевал всероссийскую IT-премию Magic People 2020

12.04.2021 | 16:27

31 марта в Москве прошла церемония награждения IT-премии Magic People 2020. Победителями стали 11 проектов cо всей России.

Социально значимый проект компании «Максофт» по цифровизации работы государственных органов победил в номинации «Лучший региональный IT-проект», в категории «Интеграция».

Премия Magic People призвана определить лучшие бизнес-проекты в IT-направлении и рассказать о людях, которые имеют выдающиеся профессиональные достижения в сфере информационных технологий. Организатором премии выступает дистрибьютор Axoft.

Это первая столь масштабная премия в IT-сфере. Оргкомитет Magic People 2020 получил более 160 заявок со всей России и стран СНГ, но только 29 из них попали в финал.

Лучших определял независимый совет экспертов, в который входили руководители известных IT-компаний: «Лаборатории Касперского», «Код Безопасности», Axoft Global, NetApp и другие.

В 2019 году проект «Максофта» по оснащению систем контроля доступа объектов чемпионата мира по футболу - 2018 также становился победителем Magic People.