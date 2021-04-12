Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|18:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Максофт» завоевал всероссийскую IT-премию Magic People 2020

Печать

31 марта в Москве прошла церемония награждения IT-премии Magic People 2020. Победителями стали 11 проектов cо всей России.

Социально значимый проект компании «Максофт» по цифровизации работы государственных органов победил в номинации «Лучший региональный IT-проект», в категории «Интеграция».

Премия Magic People призвана определить лучшие бизнес-проекты в IT-направлении и рассказать о людях, которые имеют выдающиеся профессиональные достижения в сфере информационных технологий. Организатором премии выступает дистрибьютор Axoft.

Это первая столь масштабная премия в IT-сфере. Оргкомитет Magic People 2020 получил более 160 заявок со всей России и стран СНГ, но только 29 из них попали в финал.

Лучших определял независимый совет экспертов, в который входили руководители известных IT-компаний: «Лаборатории Касперского», «Код Безопасности», Axoft Global, NetApp и другие.

В 2019 году проект «Максофта» по оснащению систем контроля доступа объектов чемпионата мира по футболу - 2018 также становился победителем Magic People.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте