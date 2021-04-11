Пензенцы проверили свои знания, написав Космический диктант

11.04.2021 | 18:45

Мария Самокутяева, мать космонавта Александра Самокутяева, решила проверить свои знания с учениками школы № 56, где учился Герой Российской Федерации.

Здесь с помощью видеосвязи со столицей проводился Всероссийский космический диктант.

«На все ответить, конечно, нельзя, но надеюсь справиться. Пусть не на сто процентов, но хотя бы процентов на семьдесят-восемьдесят. Я очень часто смотрю научно-популярные фильмы, все фильмы о космонавтах, все передачи о космонавтах, стараюсь пополнять свои знания», - рассказала Мария Самокутяева.

Первый раз Космический диктант был проведен в 2019 году. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и ответить на вопросы, касающиеся истории освоения пространства над земной атмосферой.

100 победителей ждут ценные награды, а главным призом является точная копия часов Юрия Гагарина, с которыми он отправился в свой легендарный полет.

«Просматривала различные сайты, связанные с космосом, астрономией. Решила поучаствовать, потому что это интересный опыт», «Я смотрела разные сайты про космос и изучила некоторые интересные факты. Эта тема меня интересует», - поделились секретами подготовки к мероприятию ученицы школы № 56 Камила Шаипова и Екатерина Макеева.

Итоги мероприятия подведут 14 апреля. Результаты будут определяться по количеству правильных ответов, а также по скорости решения диктанта. Высшего балла удостаиваются те, кто максимально оперативно прислал работу на проверку.