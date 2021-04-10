Общество

В Кузнецке перезахоронят останки бойца, погибшего в 1942 году

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В среду, 14 апреля, в Кузнецке состоится торжественная церемония перезахоронения останков уроженца села Аблязово старшего сержанта Анатолия Силантьева. Его останки обнаружили поисковики в Орловской области.

Церемония начнется с панихиды в Казанском храме, где будут присутствовать родственники воина. Митинг и захоронение с воинскими почестями пройдут на центральной аллее городского кладбища.

В церемонии примут участие члены военно-исторического клуба «Батальон» из Мценска. Благодаря им стало возможным установить и вернуть на родную землю останки командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии старшего сержанта Анатолия Силантьева, погибшего в бою близ деревни Шашкино Мценского района 18 ноября 1942 года.

«Анатолий Анатольевич Силантьев был призван на фронт 30 июня 1941 года. В июле 1942-го был награжден за выполнение боевого задания по захвату «языка» медалью «За отвагу», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Бешеный был

Гость||

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ГЕРОЮ

Гость||

Гость писал(a):

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ГЕРОЮ
а может королевства?

Гость||

отряд не заметил потери бойца

Гость||

За вас гадов человек жизнь отдал а вы мерзости пишите.небось и от армии то сачканули в мирное время.

Гость||

ЕМУ ГЕРОЮ-ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.Тебе уроду сарай с соломой.

Гость||

Гость писал(a):

За вас гадов человек жизнь отдал а вы мерзости пишите.небось и от армии то сачканули в мирное время.
так про него ничего никто и не пишет, тут о просто о каком то непонятном царстве которое не вино на небосклоне

Гость||

Гость писал(a):

За вас гадов человек жизнь отдал
была война, он пошел его убили там, не повезло парняги, а кого за что это сложный вопрос, думаю он этим вопросом не задавался а хотел что бы не убили

Гость||

Они герои, павшие за свою Родину. А , некоторые персонажи до сих пор пиарются на этом, так как своих достижений нуль.Ну , или как они говорят , отрицательный рост.

Гость||

Гость писал(a):

Они герои, павшие за свою Родину
их послали туда и они пошли, вряд ли они думали о чем другом кроме того как там прожить, это о них, а на счет этих диферамбов по то как они сражались за идеи итп, то мне кажется сегодня это заходит все меньше и меньше людям поскольку как то не похоже на реальность в который живет любой человек в любое время

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