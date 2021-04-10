В Кузнецке перезахоронят останки бойца, погибшего в 1942 году

10.04.2021 | 12:34

В среду, 14 апреля, в Кузнецке состоится торжественная церемония перезахоронения останков уроженца села Аблязово старшего сержанта Анатолия Силантьева. Его останки обнаружили поисковики в Орловской области.

Церемония начнется с панихиды в Казанском храме, где будут присутствовать родственники воина. Митинг и захоронение с воинскими почестями пройдут на центральной аллее городского кладбища.

В церемонии примут участие члены военно-исторического клуба «Батальон» из Мценска. Благодаря им стало возможным установить и вернуть на родную землю останки командира 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии старшего сержанта Анатолия Силантьева, погибшего в бою близ деревни Шашкино Мценского района 18 ноября 1942 года.

«Анатолий Анатольевич Силантьев был призван на фронт 30 июня 1941 года. В июле 1942-го был награжден за выполнение боевого задания по захвату «языка» медалью «За отвагу», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.