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Общество

Общественный совет ознакомился с работой УМВД по г. Пензе

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Члены Общественного совета при региональном УМВД вновь попали в полицию, на этот раз - в городское управление внутренних дел. И сразу попросились в камеру для задержанных.

«Претензий у них нет. Ознакомились с привезенными в этот момент продуктами питания, посмотрели камеры, в которых проводят ночи, если приходится здесь ночевать, и посмотрели, каким образом работает дежурная часть», - пояснила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Членам общественного совета бывать здесь уже приходилось. Нагрузка на сотрудников увеличилась. Один диспетчер обрабатывает за сутки в среднем 100 звонков.

«В целом мы остались довольны увиденным и считаем, что сегодня региональная полиция (конкретно - этот центр) достаточно эффективно работает. Имеется все необходимое программное обеспечение, ведется контроль работы диспетчеров, все без исключения поступающие сообщения о правонарушениях и преступлениях регистрируются», - рассказал член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Рамиль Канеев.

Проверяющие убедились, что система «Безопасный город» работает успешно, но требует дальнейшего развития, а именно увеличения числа камер видеонаблюдения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А к Белозерцеву сегодня не ездили? Как изучение библии проходит,есть ли деньги на доппитание?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В целом мы остались довольны увиденным и считаем, что сегодня региональная полиция (конкретно - этот центр) достаточно эффективно работает. Имеется все необходимое программное обеспечение, ведется контроль работы диспетчеров, все без исключения поступающие сообщения о правонарушениях и преступлениях регистрируются», - рассказал член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Рамиль Канеев.
Ещё один из бочкаревской шайки. "Совет ."

Гость||

Фарс.

Гость||

Почему Лысов не является на сессию гордумы с отчетом???

Гость||

А вы нам тут втираете как все замечательно. А телефоны граждан не берут а это просто элементарное нарушение. Распечатку возьму и жалобу в МВД.

Гость||

посмотрели, каким образом работает дежурная часть», на звонки по телефон 598001 и 598002 не отвечают трубкии не берут. Ну и каким образом они там работают?

Гость||

Какого же невысокого качества общество, если это его совет.

Гость||

29.03.2021 г.и 30.03.2021 два дня пытался дозвонится по телефонам 598001 598002 телефоны взяты с сайта умвд пензы. В течение 3 х часов эпизодически звонил по этим телефонам так ни кто трубку и не взял. А почему забили на звонки граждан.

Гость||

Ну, не знаю. Сама недавно звонила в дежурную часть, взяли трубку сразу. Перезванивайте ещё раз, проверяющие же сказали, что на одного сотрудника приходится 100 звонков. Вся Пенза названивает

Гость||

Ну, не знаю, кто там дозвониться не может. Маме пришлось недавно позвонить, тоже взяла номер с сайта официального, сразу трубку взял. Вам же сказали, что на одного сотрудника приходится 100 звонков. Вся Пенза названивает. Перезвоните ещё раз

Гость||

Скоро сентябрь, скоро сентябрь, скоро сентябрь, вот вам пензюки пыль в глаза и бисер в рыло!

Гость||

Гость писал(а): Фарс.

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Блатные креатуры вань-воров в законе.

Имя: Гость
Комментарий:

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