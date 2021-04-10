Общественный совет ознакомился с работой УМВД по г. Пензе

10.04.2021 | 15:30

Члены Общественного совета при региональном УМВД вновь попали в полицию, на этот раз - в городское управление внутренних дел. И сразу попросились в камеру для задержанных.

«Претензий у них нет. Ознакомились с привезенными в этот момент продуктами питания, посмотрели камеры, в которых проводят ночи, если приходится здесь ночевать, и посмотрели, каким образом работает дежурная часть», - пояснила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Членам общественного совета бывать здесь уже приходилось. Нагрузка на сотрудников увеличилась. Один диспетчер обрабатывает за сутки в среднем 100 звонков.

«В целом мы остались довольны увиденным и считаем, что сегодня региональная полиция (конкретно - этот центр) достаточно эффективно работает. Имеется все необходимое программное обеспечение, ведется контроль работы диспетчеров, все без исключения поступающие сообщения о правонарушениях и преступлениях регистрируются», - рассказал член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Рамиль Канеев.

Проверяющие убедились, что система «Безопасный город» работает успешно, но требует дальнейшего развития, а именно увеличения числа камер видеонаблюдения.