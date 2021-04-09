Суд наказал пензенца за комментарий в соцсети «ВКонтакте»

09.04.2021 | 16:23

47-летнего пензенца наказали за комментарий экстремистского характера в социальной сети «ВКонтакте».

Под одним из постов мужчина разместил сообщение, возбуждающее ненависть к работникам правоохранительных органов.

Во время мониторинга интернета это заметили сотрудники прокуратуры. В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении.

Решением суда жителю областного центра назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

«В настоящее время противоправный контент удален», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.