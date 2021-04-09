Суд наказал пензенца за комментарий в соцсети «ВКонтакте»

47-летнего пензенца наказали за комментарий экстремистского характера в социальной сети «ВКонтакте».
Под одним из постов мужчина разместил сообщение, возбуждающее ненависть к работникам правоохранительных органов.
Во время мониторинга интернета это заметили сотрудники прокуратуры. В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении.
Решением суда жителю областного центра назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.
«В настоящее время противоправный контент удален», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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