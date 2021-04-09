Smart-завод Betonium - «железобетонный лидер»

09.04.2021 | 15:44

Smart-завод Betonium - одно из крупнейших предприятий индустриального домостроения в Поволжье, входящее в группу компаний «Территория жизни». Уникальные технологии и масштабный объем производства выделяют предприятие среди конкурентов.

Smart-завод Betonium использует технологии, соответствующие мировым стандартам. Оборудование фирмы Simem позволяет производить все известные марки бетона и строительных растворов. Из каждой партии бетона и растворных смесей отбираются пробы, они испытываются на соответствие требованиям прочности, водонепроницаемости и морозостойкости.

Для производства домокомплектов используются автоматизированные линии циркуляции паллет Schiaslo-Spil. Применяются линии для производства пустотных плит и свай Elematic, а также линия EVG для производства 3D каркасов.

Современное оборудование не привязано к одной серии домов. Smart-завод может выпускать стеновые панели и перекрытия самого разного размера, работая как по специально разработанным типам, так и по индивидуальным проектам.

С наступлением устойчивой теплой погоды увеличивается потребность в поставках материалов на строительные площадки. Smart-завод Betonium производит и поставляет фундаментные блоки ФБС, дорожные плиты и аэродромные плиты ПАГ для крупнейших застройщиков Пензы и частных домовладений.

ФБС - это очень прочные фундаментные блоки, способные выдерживать большие нагрузки, поэтому они применяются для создания фундамента как одноэтажных, так и многоэтажных зданий. Их можно использовать при возведении отапливаемых и неотапливаемых помещений, подвалов, цокольных этажей технического назначения. Эти блоки являются влагоустойчивыми, морозостойкими и могут прослужить более 100 лет.

Дорожные плиты smart-завода отличаются прочностью, надежностью и идеально ровной поверхностью.

Аэродромные плиты ПАГ также обладают высокой степенью прочности. Способы их применения могут быть различны. Минимум затрат - и автодорога, подъездной путь, площадка под автостоянку или склад готовы. Еще один из интересных и удобных вариантов использования ПАГ - обустройство полов для ангаров и больших складских помещений.

Аэродромные плиты долговечны и безопасны с точки зрения соприкосновения поверхности и транспортного средства. Срок их службы - не один год. Плюсом является возможность демонтажа ПАГ и дальнейшее их использование для нового строительства.

Получить консультацию по возникшим вопросам и оперативно оформить заказ можно, обратившись к специалистам по телефону +7 (8412) 20-40-60 или оставив заявку на сайте www.betonium.com.

Информация о работе группы компаний «Территория жизни» доступна по номеру +7(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.