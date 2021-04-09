Конкурс на лучший казачий кадетский класс могут перенести

09.04.2021 | 20:13

Представители пензенского казачества предложили в следующем году перенести сроки и место проведения регионального конкурса «Лучший казачий кадетский класс области» с февраля-марта на конец апреля - ближе к майским праздникам.

«Стоит теплая погода, можно проводить строевую подготовку не где-то в помещении, а, например, на Спасской площади, чтобы жители города могли посмотреть», - отметил атаман Пензенского отдельского казачьего общества ВВКО Евгений Пучков.

Эту инициативу рассматривали на первом заседании рабочей группы по делам казачества при правительстве Пензенской области. Врио заместителя председателя кабинета министров предложение поддержал, но с уточнениями.

«Мне кажется, у Спасского кафедрального собора, конечно, место очень красивое, но я сам как человек, прослуживший в армии, хорошо знаю, что такое строевая подготовка. Как бы там дети не поломали все ноги - там есть специфика рельефа. А вот если бы мы вынесли строевую подготовку на Юбилейную площадь, широко анонсировали, там бы и для зрителей, и для самих участников было бы здорово», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Также он предложил учредить кроме существующей почетной грамоты, которой награждается лучший командир казачьего кадетского класса, специальный знак и вручать его уже со следующего года.