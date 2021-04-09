Два центра обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» сменили адреса

09.04.2021 | 13:08

Представители компании «ТНС энерго Пенза» сообщили, что с 5 апреля 2021 года изменились адреса двух центров обслуживания, расположенных в Пензе.

Пункт, ранее находившийся в ТРЦ «Берлин» (проспект Строителей, 152Б), переехал в ТЦ «Стрелецкий» (проспект Строителей, 21Б). Центр, располагавшийся в ТЦ «Гостиный двор» (улица Московская, 91), теперь работает по адресу: улица Суворова, 71.

Режим работы прежний. Офисы компании открыты для горожан с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг (в пятницу - с 9:00 до 17:00). Суббота и воскресенье - выходные.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что на территории региона продолжают действовать режим повышенной готовности и введенные ранее ограничения. В связи с этим обязательными условиями посещения центров обслуживания клиентов являются наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», - обратились к пензенцам представители компании.