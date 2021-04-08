Общество

В Сурске коммунальщики достали из канализации тонны мусора

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Огромное количество посторонних предметов обнаружили коммунальщики в канализации двух многоэтажек в Сурске. Очистка проводилась 6 и 7 апреля в районе домов № 9 и 12 в Лесном переулке.

«Было вывезено более 5 тонн нечистот и мусора, различные средства гигиены, в том числе колготки, пластмассовые мячики, губки», - говорится в посте на странице группы «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальные службы просят горожан не выбрасывать мусор в систему водоотведения.

«Засоры - это проблема не только коммунальных служб. Аварии происходят по вине жителей, которые выбрасывают недопустимые отходы в канализацию», - разъясняют они горожанам азбучные истины.

31 марта в группе «Новости Сурска» пользователь сообщил: «При очередной прочистке канализации среди прочего бытового мусора обнаружился мертвый котенок. Котенок!!! Это бесчеловечно!».

Автор призвал горожан не выбрасывать в унитазы «пищевые отходы, тряпки, использованный кошачий наполнитель, одежду и средства личной гигиены».

Фото - vk.com/podslushano058

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Гость||

Там общаги?

Гость||

Коммунальные службы просят горожан не выбрасывать мусор в систему водоотведения.

Это беда всего города!!! В своём подъезде постоянно вывешиваем обращение к жителям с такой же просьбой.

Может на квитанциях печатать эти призывы!!!

Гость||

Гость писал(а):

> Там общаги?

Разве это так важно? Главное, что там проживает быдло. Всё остальное уже неважно.

Имя: Гость
Комментарий:

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