В Пензе запланировали высадить почти 223 000 цветов

08.04.2021 | 09:26

В Пензе в текущем году высадят почти 223 000 цветов. Об этом в четверг, 8 апреля, на своей странице в соцсети Instagram сообщил мэр Андрей Лузгин.

Общая площадь участков, которые украсят цветы, превысит 6 000 кв. м. По словам градоначальника, специалисты высадят бегонии, петунии, кохии, сальвии, пеларгонии, цинерарии, агератум, антирринум, алиссум, тагетес.

Работы пройдут в несколько этапов. Первый стартует 29 апреля. Растения разместят у памятника Победы, в скверах «Проводы», Пионерском, парке Победы и на Московской улице.

Затем цветники появятся в скверах Ленина, Ермина, Лермонтова, Пушкина, Белинского, Воинской доблести, Школьном, на улице Плеханова и Славы, у памятника Первопоселенцу, на транспортных развязках на проспектах Победы и Строителей, а также на улицах Мира, Калинина и в других местах.

Завершить работы хотят в начале июле.

Кроме того, специалисты «Зеленого хозяйства Пензы» продолжат высаживать деревья.