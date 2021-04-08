Общество

В Пензе запланировали высадить почти 223 000 цветов

Печать

В Пензе в текущем году высадят почти 223 000 цветов. Об этом в четверг, 8 апреля, на своей странице в соцсети Instagram сообщил мэр Андрей Лузгин.

Общая площадь участков, которые украсят цветы, превысит 6 000 кв. м. По словам градоначальника, специалисты высадят бегонии, петунии, кохии, сальвии, пеларгонии, цинерарии, агератум, антирринум, алиссум, тагетес.

Работы пройдут в несколько этапов. Первый стартует 29 апреля. Растения разместят у памятника Победы, в скверах «Проводы», Пионерском, парке Победы и на Московской улице.

Затем цветники появятся в скверах Ленина, Ермина, Лермонтова, Пушкина, Белинского, Воинской доблести, Школьном, на улице Плеханова и Славы, у памятника Первопоселенцу, на транспортных развязках на проспектах Победы и Строителей, а также на улицах Мира, Калинина и в других местах.

Завершить работы хотят в начале июле.

Кроме того, специалисты «Зеленого хозяйства Пензы» продолжат высаживать деревья.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Луна Луна Цветы Цветы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и Славы
А куда там Лузгин с Зеленым хозяйством собрались цветы сажать? Центральная бетонная могила была густо засеяна газонной травой которая просто заглушит любые цветы.

Гость||

А 55 лицее сказали лопату от класса надо купить - наверное власть денег не выделяет!

Гость||

Прямо в говно сажать будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте