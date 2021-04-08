«Арбековская застава» - место радости и душевного спокойствия

08.04.2021 | 15:32

Хороший жилой комплекс - это современные планировки, ухоженные дворы, развитая инфраструктура. Однако важен качественно организованный и спланированный досуг жителей.

ГК «Территория жизни» акцентирует внимание на проведении праздников, развлекательных программ, спортивно-оздоровительных мероприятий, для которых не нужен особый календарный повод. Пожалуй, это те самые составляющие радостной и счастливой жизни жителей комплекса «Арбековская застава».

Но существует еще одна важная деталь гармоничной жизни - поддержка духовного развития жителей микрорайона. Для этого в самом сердце «Арбековской заставы» расположилась замечательная обитель - храм Адриана и Наталии.

Храм основали около 9 лет назад, и за это время он стал неотъемлемой частью «Арбековской заставы». Прихожане - жители не только первых многоэтажек нового жилого комплекса, но теперь и всего большого микрорайона.

Этот миниатюрный храм, построенный из брусьев натурального дерева, - воплощение настоящей простоты и умиротворения. Там регулярно проходят богослужения. На базе обители ведет работу воскресная школа для взрослых и православный клуб раннего развития «Колокольчик». Это существенный плюс для людей с семьями, ведь с ранних лет можно приучать своего ребенка духовно развиваться и посещать святые места.

Сейчас идет Великий пост, приближается великий праздник Пасха - это самое подходящее время для насыщения духовной пищей и похода в церковь.

В Великий пост каждый день расписан службами. Храм всегда открывает свои двери для того, чтобы каждый человек в условиях городской суеты имел возможность обрести спокойствие и душевное равновесие.

Получить дополнительную информацию о квартирах в ЖК «Арбековская застава» можно в офисе продаж ГК «Территория жизни» на улице Генерала Глазунова, 7, позвонив по номеру +7(8412)203-000, или на сайтах арбековскаязастава.рф и лугометрия.рф.

Адрес сайта храма Адриана и Наталии: zastava-hram.ru.