В Нахаловке ручей Прокоп затапливает прибрежные огороды

07.04.2021 | 18:03

Ручей Прокоп превращается в реку приличных размеров. Он начал затапливать прибрежные огороды, размыл опоры моста - плита ушла под воду. Теперь сложно перебраться с улицы Парижской Коммуны на улицу Кошевого. Скоро короткий путь будет перекрыт, останется дорога в обход по суше.

«Мостик в этом году перекосило, поэтому будет и выше вода», - сообщила местная жительница.

Переправу установили несколько лет назад вместо старого деревянного моста. Сделали некачественно, ручей быстро одолел сооружение.

«Рельсы лежали, на них сверху положили плиты, и все. Он с каждым годом больше прогибается. Сейчас на газовой трубе только держится, наверное. Его в стороны сносит, он наклоняется», - рассказал мужчина.

В мутной воде просматриваются изогнутые опоры - сооружение все сильнее заваливается набок. Прокоп способен утопить его полностью. Ручей залил несколько огородов, окружил водой туалет на одном участке, подбирается к домам на четной стороне Парижской Коммуны.

Старожилам Нахаловки крутой нрав водоема хорошо известен.

«В 77-м мы даже здесь на лодках по улицам плавали», - отметил пенсионер.

Прокоп не полностью освободился ото льда, он и на дне еще лежит, на берегах много снега. Тает быстро. В Нахаловке без оптимизма ждут развития весенних событий.