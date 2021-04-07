Общество

В Нахаловке ручей Прокоп затапливает прибрежные огороды

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Ручей Прокоп превращается в реку приличных размеров. Он начал затапливать прибрежные огороды, размыл опоры моста - плита ушла под воду. Теперь сложно перебраться с улицы Парижской Коммуны на улицу Кошевого. Скоро короткий путь будет перекрыт, останется дорога в обход по суше.

«Мостик в этом году перекосило, поэтому будет и выше вода», - сообщила местная жительница.

Переправу установили несколько лет назад вместо старого деревянного моста. Сделали некачественно, ручей быстро одолел сооружение.

«Рельсы лежали, на них сверху положили плиты, и все. Он с каждым годом больше прогибается. Сейчас на газовой трубе только держится, наверное. Его в стороны сносит, он наклоняется», - рассказал мужчина.

В мутной воде просматриваются изогнутые опоры - сооружение все сильнее заваливается набок. Прокоп способен утопить его полностью. Ручей залил несколько огородов, окружил водой туалет на одном участке, подбирается к домам на четной стороне Парижской Коммуны.

Старожилам Нахаловки крутой нрав водоема хорошо известен.

«В 77-м мы даже здесь на лодках по улицам плавали», - отметил пенсионер.

Прокоп не полностью освободился ото льда, он и на дне еще лежит, на берегах много снега. Тает быстро. В Нахаловке без оптимизма ждут развития весенних событий.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Если название по имени святого,то все претензии к "батюшкам"...

Гость||

Губернатор сидит,какие к херам огороды.

Гость||

этих когда хоть расселят

Гость||

там некоторые около железной дороги живут через нее с детьми на общ.транспорт в сторону мед.препаратов ходят. Школы садики все там.

Гость||

Гость писал(a):

этих когда хоть расселят
Никогда.Совсем никогда. Кому нужна земля на болоте? Цыганский посёлок на болоте,так всегда в говне тонут по весне.

Гость||

Инфраструктуры не какой школы садики на медиках детей и в мороз и в холод водят

Имя: Гость
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