Сильный ветер и дождь: пензенцев предупредили об ухудшении погоды

07.04.2021 | 14:06

В Пензенской области прогнозируют ухудшение погодных условий. В четверг, 8 апреля, местами в регионе порывы ветра достигнут 19 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области со ссылкой на метеорологов.

8 апреля жителей региона ждет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью термометр покажет +2..7 градусов, днем потеплеет до +9...14. Ветер юго-западный, юго-восточный.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - напомнили спасатели.