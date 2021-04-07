Общество

Сильный ветер и дождь: пензенцев предупредили об ухудшении погоды

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В Пензенской области прогнозируют ухудшение погодных условий. В четверг, 8 апреля, местами в регионе порывы ветра достигнут 19 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области со ссылкой на метеорологов.

8 апреля жителей региона ждет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью термометр покажет +2..7 градусов, днем потеплеет до +9...14. Ветер юго-западный, юго-восточный.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - напомнили спасатели.

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Гость||

Бинго!

Гость||

Гость писал(a):

Бинго!
Тебе впендюрили наконец то?

Гость||

Пьянь в комментах.

Гость||

Гость писал(a):

Тебе впендюрили наконец то?
Незнай, но всхрюкнул он зачетно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сильный ветер и дождь: пензенцев предупредили об ухудшении погоды
Такая погода обычное дело летом. Это не повод продолжать отопительный сезон.

Гость||

Гость писал(a):

Такая погода обычное дело летом.
Щас не лето. В выходные опять снег и ноль градусов. Можешь благодарить.

Гость||

Гость писал(a):

В выходные опять снег и ноль градусов.
Не преувеличивай.

Гость||

Гость писал(a):

Не преувеличивай.
Меньше? Минус один?

Гость||

Гость писал(a):

Меньше? Минус один?
Именно. В ночь с субботы на воскресенье.

Гость||

Гость писал(a):

Именно. В ночь с субботы на воскресенье.
Не бреши. Во-первых, в ночь с субботы на воскресенье в городе Пензе температура воздуха опустится до отметки +1ºC. Во-вторых, при аналогичной температуре наружного воздуха в сентябре 2020 года не спешили включать отопление. В-третьих, квартиры сейчас прогреты адским жаром батарей и не остынут за 1-2 холодные ночи. В-четвертых, в 2020 году отопление отключили 30 апреля и такой вакханалии нам больше не надо.

Гость||

Отрубайте отопление!

Гость||

Тепловые проститутки хотят ещё денег.

Гость||

Гость писал(a):

Тепловые проститутки хотят ещё денег.
Им холодно.

Гость||

Гость писал(a):

Во-первых, в
Есть советский норматив, который вам в сотый раз уже довели. Так что ваши благоглупости - в мусорку.

Гость||

Гость писал(a):

Есть советский норматив, который вам в сотый раз уже довели. Так что ваши благоглупости - в мусорку.
1) Советские нормативы не действуют в 2021 году на территории Российской Федерации;

2) Правило про +8ºC с 2016 года носит не строгий а рекомендательный характер.

Имя: Гость
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