Пензенцев приглашают бесплатно поплавать и пройти обследование

07.04.2021 | 13:55

В четверг, 8 апреля, жители Пензы смогут бесплатно поплавать в бассейне «Олимпийский». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7-го числа.

Все желающие, независимо от посещения сеанса плавания, смогут пройти обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогут определить степень насыщения крови кислородом, измерить уровень артериального давления.

Каждый участник сможет получить индивидуальную консультацию у терапевта по вопросам здорового образа жизни.

«Акция пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Антонова, 39а», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.