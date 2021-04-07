Общество

Пензенцев приглашают бесплатно поплавать и пройти обследование

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В четверг, 8 апреля, жители Пензы смогут бесплатно поплавать в бассейне «Олимпийский». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7-го числа.

Все желающие, независимо от посещения сеанса плавания, смогут пройти обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогут определить степень насыщения крови кислородом, измерить уровень артериального давления.

Каждый участник сможет получить индивидуальную консультацию у терапевта по вопросам здорового образа жизни.

«Акция пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Антонова, 39а», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Опять бабули придут жопы полоскать.

Гость||

Приходите - будем рада !

Гость||

14:09 Так молодцы бабули-то. Остальным эти самые жопы лень от дивана оторвать.

Гость||

общепопулярная околомедицина

Гость||

Гость писал(a):

14:09 Так молодцы бабули-то. Остальным эти самые жопы лень от дивана оторвать.
Остальные в это время работают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Акция пройдет с 11:00 до 14:00
Зачем с 11 до 14? Нужно с 11.00 до 11.10 - самое то и галочку пожирнее.

Гость||

А вам завидно?

Имя: Гость
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