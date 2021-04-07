Общество

На Московской восстановили разбитые антивандальные шары

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В Пензе восстановили антитаранные шары, установленные на улице Московской. В проведении работ отчитались утром в среду, 7 апреля, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

«Конструкции появились на главной улице города в январе 2018-го. Основная цель - препятствовать въезду постороннего транспорта, за исключением коммунальных служб», - напомнили представители МУПа в официальном Instagram-аккаунте.

По их словам, бетон начал осыпаться и потерял презентабельный вид «с годами». Однако первые повреждения конструкциям нанесли уже через несколько месяцев после установки. После этого их многократно ремонтировали, закрашивали надписи.

Шары изготовлены из стеклофибробетона. Предполагалось, что материал очень прочен. Но оказалось, что конструкции бьются, как хрупкое стекло.

Несколько шаров перезимовали относительно благополучно. Другим повезло меньше. Однако отказываться от них город не собирается. Архитектурные формы выполняют свою основную функцию - преграждают путь автомобилистам.

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Источник — фото instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Архитектурные формы выполняют основную функцию - преграждают путь автомобилистам.
Автомобилисты по другому не понимают - факт.

Гость||

Ремонт за счёт Кувайцева? Она на этом браке «напилил»?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

антитаранные шары,
УКРАЛИ ВСЁ ЧТО МОЖНО,,,

Имя: Гость
Комментарий:

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