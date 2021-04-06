Общество

Пензенский филиал «Ростелекома» возглавил Василий Русаков

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Директором Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Василий Русаков. Ранее он работал коммерческим директором в ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком» в Республике Армении).

Василий Александрович Русаков родился в 1980 году в городе Бору Нижегородской области. В 2003 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет.

В отрасли телекоммуникаций Василий Русаков работает более 16 лет. Трудовую деятельность начал в 2004 году в ЗАО «Мобиком-Центр». С 2006 года работал в ОАО «ВолгаТелеком» в должности начальника сектора.

С 2011 по 2017 год руководил направлением корпоративного бизнеса в ПАО «Вымпел-коммуникации» (торговая марка «Билайн») в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске и Перми.

С июня 2017 по июнь 2018 года занимал должность заместителя директора по почтовому бизнесу УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России».

Ключевыми задачами нового руководителя Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» станут укрепление лидирующих позиций компании на региональном рынке, формирование условий для создания цифровых экосистем и совершенствование клиентского сервиса.

«Уверен, что профессиональный опыт и глубокое знание региональных рынков позволят Василию Русакову вывести деятельность филиала компании на более высокий уровень и укрепить позиции провайдера как надежного поставщика цифровых сервисов для населения, бизнеса и государства», - прокомментировал назначение вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима.

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