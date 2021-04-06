Ольга Чистякова подарила дом семье, воспитывающей 11 детей

06.04.2021 | 13:27

Депутат Законодательного собрания Пензенской области, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова помогла многодетной семье Скоморох обрести собственный дом. Раньше супруги вместе с 11 детьми ютились в небольшой двухкомнатной квартире в Терновке.

«Эту семью мы поддерживаем уже давно. Каждый раз, когда навещали их, чтобы передать продукты или подарки, думали о том, что необходимо решить главный вопрос - жилищный», - рассказала Ольга Чистякова.

Возможности купить просторное жилье самостоятельно у семьи не было. Мать Светлана раньше работала поваром-кондитером, но основные ее хлопоты связаны с воспитанием детей. Отец Олег служит помощником настоятеля храма, в прошлом боевой офицер, имеет награды. С военной службы списан по состоянию здоровья - получил ранения во время службы в горячих точках.

«Мы никогда не слышали, чтобы папа с мамой повышали голос. Отец говорит, что крик - это проявление слабости. У нас все вопросы решаются миром и добром», - рассказала одна из старших дочерей Вера Скоморох.

Просторный дом в Пензе на улице Кольцова, 4, приобретен за счет пожертвований благотворителей в региональное отделение Союза женщин России.

«Часто многодетные семьи, даже получив средства, не могут грамотно ими распорядиться, поскольку покупка собственного жилья, его выбор, оформление всех необходимых документов - это большая организационная работа. В этом мы полностью помогли семье Скоморох. Важно, чтобы социальные службы заботились не только о том, чтобы обеспечить такие семьи, но и сопровождали их на всех этапах», - уверена Ольга Чистякова.

Ключи от нового дома семья получила во вторник, 6 апреля. Жилая площадь составляет около 300 квадратных метров. Внутри есть просторные помещения, которые при желании можно превратить в отдельные комнаты. Дом трехэтажный, с выходом на веранду под открытым небом. В распоряжении семьи теперь гараж и большой огород с оборудованными теплицами.

Новоселы от всей души поблагодарили Ольгу Александровну за оказанную помощь. Многодетная мама Светлана не смогла сдержать слез радости:

«У меня никогда не возникало вопроса, рожать еще детей или нет. Если Бог дает ребенка, значит, поможет в его воспитании. Спасибо огромное нашему депутату Ольге Чистяковой за подарок, о котором мы мечтали всю жизнь», - сказала Светлана Скоморох.