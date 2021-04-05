В Спутнике 6-летние пловцы поучаствовали в празднике спорта

05.04.2021 | 16:14

Спортивный праздник для детских садов с плавательными бассейнами Пензенской области прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в Городе Спутнике. 5-6-летние пловцы с легкостью исполнили все упражнения, а самых быстрых объявили победителями.

«Инфраструктура бассейна «Дельфин» в Спутнике позволяет проводить подобного рода мероприятия. 15 команд у нас заявилось в этом году, в том числе из районов области. За этими детьми сейчас наблюдают тренеры, чтобы после детского сада пригласить их в спортивную школу», - рассказал вице-президент Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

Город Спутник - хорошее место для всестороннего развития детей. Спортивные и культурные мероприятия здесь проходят круглый год. Узнать больше можно на penza-sputnik.ru.